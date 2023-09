張智霖兒子魔童被炮轟歧視亞裔 發文道歉：作為中國人要有擔當，有錯要認要改

「瞇眼」rap唱 歧視亞裔

該段由魔童表哥於2019年在IG Story上載,近日被網民翻出,其中魔童手舞足蹈地以英語Rap唱,有段歌詞是:「I asked if they can see, they should know I’ve given the glasses they become the math pro, they from Guangzhou, they see me eating dog, they say they want some……(我問他們是否能看見,他們應該知道我給了他們眼鏡就變成數學家,他們來自廣州,他們看見我在吃狗肉,他們說他也想要……)」加上魔童以兩手將眼角眼拉起呈「瞇瞇眼」,遭網友炮轟做了歧視亞裔的手勢。