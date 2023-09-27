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娛樂
2023-09-27 09:51:44

張智霖兒子魔童被炮轟歧視亞裔 發文道歉：作為中國人要有擔當，有錯要認要改

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張智霖兒子魔童言行備受關注。

張智霖與袁詠儀的兒子魔童言行備受關注。

張智霖近日捲入JPEX事件，被警方邀請協助調查，其子張慕童(魔童) 被網友翻出4年前一條短片，圍攻指他歧視亞裔，魔童網民壓力下，昨晚(26日)在社交平台公開道歉，內容如下：

「大家好，我是張慕童，很抱歉因為我個人的不當言行，給大家帶來了困擾。關於4年前那段模仿rap視頻，我在此鄭重道歉。我知道自己犯了嚴重的錯誤，和所有人說一句：對不起，我錯了。我在長大的過程中犯過很多錯誤，大家發現就多指教和批評我，做出了蠢事就該接受批評。我馬上17歲了，我的心智逐漸成熟，我清楚知道，我作為中國人要有擔當，有錯要認，有錯更要改。希望在未來的日子裡，大家能繼續指導我，指正我，讓我在不斷改進中，成為一個更好的人，謝謝大家。」

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張智霖與袁詠儀的兒子魔童。(IG@Cheung_morton) 張智霖魔童於2019年發放的短片，其中被指歧視亞裔的rap唱內容。(影片截圖) 魔童於2019年發放的短片，其中被指歧視亞裔的rap唱內容。(IG@Cheung_morton) 魔童於IG發文道歉。(IG@Cheung_morton) 張智霖與袁詠儀的兒子魔童，言行備受關注。(IG@Cheung_morton)

「瞇眼」rap唱 歧視亞裔

該段由魔童表哥於2019年在IG Story上載，近日被網民翻出，其中魔童手舞足蹈地以英語Rap唱，有段歌詞是：「I asked if they can see, they should know I’ve given the glasses they become the math pro, they from Guangzhou, they see me eating dog, they say they want some……（我問他們是否能看見，他們應該知道我給了他們眼鏡就變成數學家，他們來自廣州，他們看見我在吃狗肉，他們說他也想要……）」加上魔童以兩手將眼角眼拉起呈「瞇瞇眼」，遭網友炮轟做了歧視亞裔的手勢。

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