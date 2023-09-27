張智霖兒子魔童被炮轟歧視亞裔 發文道歉：作為中國人要有擔當，有錯要認要改

張智霖近日捲入JPEX事件，被警方邀請協助調查，其子張慕童(魔童) 被網友翻出4年前一條短片，圍攻指他歧視亞裔，魔童網民壓力下，昨晚(26日)在社交平台公開道歉，內容如下：

「大家好，我是張慕童，很抱歉因為我個人的不當言行，給大家帶來了困擾。關於4年前那段模仿rap視頻，我在此鄭重道歉。我知道自己犯了嚴重的錯誤，和所有人說一句：對不起，我錯了。我在長大的過程中犯過很多錯誤，大家發現就多指教和批評我，做出了蠢事就該接受批評。我馬上17歲了，我的心智逐漸成熟，我清楚知道，我作為中國人要有擔當，有錯要認，有錯更要改。希望在未來的日子裡，大家能繼續指導我，指正我，讓我在不斷改進中，成為一個更好的人，謝謝大家。」