張智霖抗日神劇《終結杉計劃》翻hit 抱魚雷炸日軍船隻

張智霖(Chilam)一家在大陸人氣旺盛，而Chilam更是綜藝節目常客。近日有網民找來9年前他參與拍攝的一部抗日神劇《終結杉計劃》，再度成為網上熱話。眾所周知抗日神劇的創作力量同幻想會嚇你一跳，而這部《終結杉計劃》亦沒有令人失望，大結局可見Chilam手抱魚雷游向日軍戰船，並成功引爆。

Chilam 手動發射魚雷 《終結杉計劃》總共有30集，故事講述七七事變前夕，日軍啓動「杉計劃」並全面侵華戰爭，而女主角是一位船家女「蛙女」，與飾演水警隊隊長的Chilam為保護印鈔範本，與日本特務爭鬥。前29集的劇情走向可算平穩，但在最後一集，劇情突然大暴走，片中見到Chilam與女主角發現日軍的戰船，剛巧又有找到魚雷的漁船，於是Chilam與女主角跳上漁船，追趕敵方的船隻，途中雙方駁火。其後Chilam決定把魚雷推落海，並與女主角攬實魚雷游向日軍船隻，當二人放手之後，魚雷自行啟動摩打，再成功炸毀目標。