張智霖抗日神劇《終結杉計劃》翻hit 抱魚雷炸日軍船隻

張智霖(Chilam)一家在大陸人氣旺盛，而Chilam更是綜藝節目常客。近日有網民找來9年前他參與拍攝的一部抗日神劇《終結杉計劃》，再度成為網上熱話。眾所周知抗日神劇的創作力量同幻想會嚇你一跳，而這部《終結杉計劃》亦沒有令人失望，大結局可見Chilam手抱魚雷游向日軍戰船，並成功引爆。
Chilam手動發射魚雷
《終結杉計劃》總共有30集，故事講述七七事變前夕，日軍啓動「杉計劃」並全面侵華戰爭，而女主角是一位船家女「蛙女」，與飾演水警隊隊長的Chilam為保護印鈔範本，與日本特務爭鬥。前29集的劇情走向可算平穩，但在最後一集，劇情突然大暴走，片中見到Chilam與女主角發現日軍的戰船，剛巧又有找到魚雷的漁船，於是Chilam與女主角跳上漁船，追趕敵方的船隻，途中雙方駁火。其後Chilam決定把魚雷推落海，並與女主角攬實魚雷游向日軍船隻，當二人放手之後，魚雷自行啟動摩打，再成功炸毀目標。
網民︰衰過拍三級片
網民看過片段之後，都感到非常惹笑。有網民不禁好奇，魚雷為何可以用人手發射，並笑言「日本二戰投降都係因為cool魔支魚雷，而唔係美國嘅原子彈，百度一下就知道了」。亦有其他網民留言︰「真估唔到咁嘅戲佢都接，衰過拍三級片」、「想睇初哥哥手撕日本兵」、「你唔尷尬，尷尬嘅係人哋，真係抵你發嘅……」、「300公斤的魚雷說推就推」。