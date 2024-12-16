張曦雯父母退休回港同住要先問男友 沈震軒自爆曾忘記拍拖紀念日「死過好多次」

張曦雯昨日（15日）率領應屆香港小姐冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹、季軍楊梓瑤、友誼小姐王汛文現身沙田馬場出席「六福珠寶賽馬日」，同場還有沈震軒、蔡穎恩、許靖韻等人盛裝出席，場面熱鬧。
張曦雯以一身粉紅色貼身長裙配以名貴珠寶現身，而張爸爸亦有到場支持。張曦雯笑指向來沒有偏財運， 所以要努力搵錢；被問到可會想做馬主，她表示自己屬馬，鍾意馬又威又靚，但未有能力做馬主。
她透露父母在美國經營珠寶小生意，但因自己工作不錯、弟弟快做醫生，他太太又是專科醫生，收入穩定，加上擔心美國治安問題，父母大概明年就會退休，不再做生意；她又指父母退休後會更多機會來港，當然會想與他們一起住，但會尊重男友先問他意見，如果一年住幾個月應該冇問題的，或考慮會搬大屋，所以自己要更努力工作。
沈震軒就表示女友陳欣妍很重儀式感，並大爆曾忘記紀念日「死過好多次」，他亦透露首次替女友慶生時，自己只準備了紙包蛋糕，令女友揚言要記他一世。近年，沈震軒屢傳婚訊，他感恩身邊有人陪伴，並坦言二人近來有一些經歷，令他們對將來更有信心，並自爆不排除會閃婚。
湯君慈及湯君耀孖住入場，哥哥湯君慈馬運亨通，在無刨馬經只靠買幸運號碼的情況之下連贏三場頭馬，笑言今晚會請弟弟湯君耀食飯慶祝。
美棋BB黃美棋於「競猜心水頭馬遊戲」猜中六福珠寶盃冠軍頭馬，獲得六福珠寶愛很美系列珍珠鑽石吊墜連項鏈。