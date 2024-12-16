張曦雯父母退休回港同住要先問男友 沈震軒自爆曾忘記拍拖紀念日「死過好多次」

張曦雯以一身粉紅色貼身長裙配以名貴珠寶現身，而張爸爸亦有到場支持。張曦雯笑指向來沒有偏財運， 所以要努力搵錢；被問到可會想做馬主，她表示自己屬馬，鍾意馬又威又靚，但未有能力做馬主。

她透露父母在美國經營珠寶小生意，但因自己工作不錯、弟弟快做醫生，他太太又是專科醫生，收入穩定，加上擔心美國治安問題，父母大概明年就會退休，不再做生意；她又指父母退休後會更多機會來港，當然會想與他們一起住，但會尊重男友先問他意見，如果一年住幾個月應該冇問題的，或考慮會搬大屋，所以自己要更努力工作。