昨晚英國樂隊Coldplay在香港啟德主場館舉行《Coldplay Music Of The Spheres World Tour – delivered by DHL》演唱會,吸引了城中不少名人前往朝聖,享受這場音樂盛宴。當中最引人注目的是久未在港露面的影后張曼玉(Maggie),她亦有入場一睹樂隊的搖滾風采,其出現則讓樂迷們驚喜不已。

Maggie頭戴黑色鴨舌帽、口罩遮面,身穿白色上衣與簡單銀鏈配飾點綴,著裝非常低調。她身旁坐著一位露膊女士朋友,另一邊則是女星邵美琪。攝到Maggie入場的網友,在社交媒體上分享:「在今天Coldplay香港第一場抓到許久未現身露面的張曼玉!」