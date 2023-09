在這次OLAY短片中,她記錄著自己的生活,片首由她讀出一封信,她先以普通話問道︰「親愛的,你最近好嗎?很久沒跟你聊天,很想你,我這邊一切都很好,日子過得挺充實的。」其後見到她自在地騎著單車,隨性地漫步在倫敦的大街小巷,愜意地在草地上和友人野餐閒聊,開心地與寵物在草地上嬉戲打鬧,盡情享受著自己的me time。

張曼玉透過讀出信的內容道出自己的人生哲學,整條影片都見到她過得從容自在,她說:「Life is Not a Race,每個人都可以用他的方式,去寫出他自己的劇本,不需要害怕別人怎麼看……我們一起來,become our own greatesr version,好啦!下一次再update你更多的事情,你也要記住,每一天都要好好的,真心的愛自己啊!」