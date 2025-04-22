張東健專訪｜望與梁朝偉亦敵亦友鬥演技 憶97年來港：覺得要戴黑超

韓國演技派型男張東健獲第18屆香港亞洲電影大獎頒發「卓越亞洲電影人大獎」，他特地來港出席頒獎禮，原來他自1997年後，相隔28年再來港，早前張東健接受本報專訪，憶述當年拍劇順道旅遊，笑言受港產黑社會片影響，戴黑超扮型，「那時正值香港電影在韓國最紅的時期，印象中有很多黑色電影，當時對張國榮、梁朝偉、劉德華等演員，印象深刻，那時來香港總覺得要戴黑超才對，覺得香港很華麗、好型又好刺激。」

自小受港產片薰陶

張東健第一次入戲院，是爸爸帶他看成龍的《醉拳》，自小便看過不同類型的港產片，「香港電影在韓國全盛時間，百花齊放，既有黑色電影、《倩女幽魂》奇幻武打，或周星馳的喜劇作品，香港電影對我青少年期成長有好大影響。」曾拍攝《無極》和《危險關係》等華語作品，與香港演員謝霆鋒和張柏芝合作，他直言也想再合作，也聽聞霆鋒拍動作電影兼任動作指導，不過現年53歲的他就擔心拍動作電影，體力難以應付。

張東健不只一次提到很欣賞影帝梁朝偉，若有機會合作，又想演甚麼角色？他直言從沒想過可合作，稍作思考微笑答道，「想跟他演亦敵亦友的關係。」若然兩位型男大鬥演技，相信影迷定必期待。