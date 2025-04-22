張東健專訪｜望與梁朝偉亦敵亦友鬥演技 憶97年來港：覺得要戴黑超

韓國演技派型男張東健獲第18屆香港亞洲電影大獎頒發「卓越亞洲電影人大獎」，他特地來港出席頒獎禮，原來他自1997年後，相隔28年再來港，早前張東健接受本報專訪，憶述當年拍劇順道旅遊，笑言受港產黑社會片影響，戴黑超扮型，「那時正值香港電影在韓國最紅的時期，印象中有很多黑色電影，當時對張國榮、梁朝偉、劉德華等演員，印象深刻，那時來香港總覺得要戴黑超才對，覺得香港很華麗、好型又好刺激。」
自小受港產片薰陶
張東健第一次入戲院，是爸爸帶他看成龍的《醉拳》，自小便看過不同類型的港產片，「香港電影在韓國全盛時間，百花齊放，既有黑色電影、《倩女幽魂》奇幻武打，或周星馳的喜劇作品，香港電影對我青少年期成長有好大影響。」曾拍攝《無極》和《危險關係》等華語作品，與香港演員謝霆鋒和張柏芝合作，他直言也想再合作，也聽聞霆鋒拍動作電影兼任動作指導，不過現年53歲的他就擔心拍動作電影，體力難以應付。
張東健不只一次提到很欣賞影帝梁朝偉，若有機會合作，又想演甚麼角色？他直言從沒想過可合作，稍作思考微笑答道，「想跟他演亦敵亦友的關係。」若然兩位型男大鬥演技，相信影迷定必期待。
擴闊觀眾層
若要選三部對演藝事業最有影響力的作品，張東健第一套是由劇集轉戰影圈的《朋友》，為他帶來亞太影展最佳男配角獎，第二套是獲青龍獎最佳男主角的《太極旗飄揚：生死有情》，「不只在商業成功，也可讓大家認識韓國戰爭歷史，第三套是《戀風戀歌》，我因這套戲認識太太高素榮。」張東健去年的《非普通家族》入選多倫多國際影展，他坦言也想擴闊觀眾層面，「現時已進入串流平台的時代，比起要突出自己打入國際市場，更要專注做好自己作品，讓國際觀眾見到自己。」
不排除兼營幕後
談到演藝事業的發展方向，張東健於10年前修讀文化藝術經營學課程，他坦言 演藝行業可分player和maker兩種角色，自言已擔任player逾30年，將來或有機會做maker角色，所以都為此進修學習，「有些自己想做的題材，可因為年齡性格或角色能現階段未必附合，如果自己真的很想參與，可考慮透過幕後去製作自己想拍的題材，或傳遞想講的訊息出來，不過暫時未有詳細計劃。」
文：Grace 攝：林俊源
Hair： 문현철
Make up： 김성혜
Styling： 장현우
Outfit：NODEBEMADE、Chrome Hearts、Christian Louboutin
Venue: The Langham, Hong Kong 香港朗廷酒店
Special Thanks：Asian Film Awards Academy 亞洲電影大獎學院