熱門搜尋:
金像獎2025 SIERRA SEA 特朗普關稅戰 網上熱話 DSE 2025 新店關注組 姜濤 健身 行山路線 二手樓 好去處 消委會 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-04-22 13:30:00

張東健專訪｜望與梁朝偉亦敵亦友鬥演技 憶97年來港：覺得要戴黑超

分享：
張東健早前來港親身領取第18屆香港亞洲電影大獎頒發「卓越亞洲電影人大獎」。(林俊源攝)

張東健早前來港親身領取第18屆香港亞洲電影大獎頒發「卓越亞洲電影人大獎」。(林俊源攝)

adblk5

韓國演技派型男張東健獲第18屆香港亞洲電影大獎頒發「卓越亞洲電影人大獎」，他特地來港出席頒獎禮，原來他自1997年後，相隔28年再來港，早前張東健接受本報專訪，憶述當年拍劇順道旅遊，笑言受港產黑社會片影響，戴黑超扮型，「那時正值香港電影在韓國最紅的時期，印象中有很多黑色電影，當時對張國榮、梁朝偉、劉德華等演員，印象深刻，那時來香港總覺得要戴黑超才對，覺得香港很華麗、好型又好刺激。」

張東健首套入戲院看的電影是成龍的《醉拳》。(林俊源攝) 張東健自1997年後，相隔28年再來香港。(林俊源攝) 張東健獲第18屆香港亞洲電影大獎頒發「卓越亞洲電影人大獎」。(資料圖片) 張東健和湯唯獲第18屆香港亞洲電影大獎頒發「卓越亞洲電影人大獎」。

自小受港產片薰陶

張東健第一次入戲院，是爸爸帶他看成龍的《醉拳》，自小便看過不同類型的港產片，「香港電影在韓國全盛時間，百花齊放，既有黑色電影、《倩女幽魂》奇幻武打，或周星馳的喜劇作品，香港電影對我青少年期成長有好大影響。」曾拍攝《無極》和《危險關係》等華語作品，與香港演員謝霆鋒和張柏芝合作，他直言也想再合作，也聽聞霆鋒拍動作電影兼任動作指導，不過現年53歲的他就擔心拍動作電影，體力難以應付。

張東健不只一次提到很欣賞影帝梁朝偉，若有機會合作，又想演甚麼角色？他直言從沒想過可合作，稍作思考微笑答道，「想跟他演亦敵亦友的關係。」若然兩位型男大鬥演技，相信影迷定必期待。

adblk6
韓國影帝級男神張東健受訪時不時說笑，毫無架子。(林俊源攝) 張東健一直很欣賞梁朝偉，若有機會合作，希望可演亦敵亦友的關係。(林俊源攝) 張東健在電影《無極》演奴隸「崑崙」。 張東健在陳凱歌執導的電影《無極》，與謝霆鋒和張柏芝合作。

擴闊觀眾層

若要選三部對演藝事業最有影響力的作品，張東健第一套是由劇集轉戰影圈的《朋友》，為他帶來亞太影展最佳男配角獎，第二套是獲青龍獎最佳男主角的《太極旗飄揚：生死有情》，「不只在商業成功，也可讓大家認識韓國戰爭歷史，第三套是《戀風戀歌》，我因這套戲認識太太高素榮。」張東健去年的《非普通家族》入選多倫多國際影展，他坦言也想擴闊觀眾層面，「現時已進入串流平台的時代，比起要突出自己打入國際市場，更要專注做好自己作品，讓國際觀眾見到自己。」

張東健不排除將來會兼顧幕後電影製作。(林俊源攝) 張東健直言想再跟謝霆鋒合作，但53歲的他笑言未必能應付動作場面。(林俊源攝) 張東健憑《太極旗飄揚：生死有情》獲封青龍影帝。 《朋友》是張東健轉戰影圈的重要作品，為他帶來亞太影展最佳男配角獎。 《戀風戀歌》是張東健和太太高素榮的定情作品。

不排除兼營幕後

談到演藝事業的發展方向，張東健於10年前修讀文化藝術經營學課程，他坦言 演藝行業可分playermaker兩種角色，自言已擔任player30年，將來或有機會做maker角色，所以都為此進修學習，「有些自己想做的題材，可因為年齡性格或角色能現階段未必附合，如果自己真的很想參與，可考慮透過幕後去製作自己想拍的題材，或傳遞想講的訊息出來，不過暫時未有詳細計劃。」

文：Grace 攝：林俊源

Hair： 문현철
Make up： 김성혜 
Styling： 장현우
Outfit：NODEBEMADE、Chrome Hearts、Christian Louboutin
Venue: The Langham, Hong Kong 香港朗廷酒店 
Special Thanks：Asian Film Awards Academy 亞洲電影大獎學院 

限時早鳥優惠 火速訂位 | am730母親節溫馨晚宴 $5000福袋等你拎!

ad