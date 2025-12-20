張栢芝分享育兒心得　劉嘉玲爆狄波拉大讚前新抱教得好

內地真人騷節目《一路繁花2》近期熱播，參與藝人不時爆出鮮為人知的事情，令節目熱度有增無減。日前播出最新一集，45歲張栢芝與60歲劉嘉玲一邊散步一邊聊天，其中張栢芝分享與兒子相處之道，而劉嘉玲則大爆狄波拉曾私下向對這位「前媳婦」作出高度評價。 張栢芝與謝霆鋒育有兒子謝振軒（Lucas）及謝振南（Quintus），兩人於2011年離婚後，兒子由栢芝獨自帶大，其後她於2018年再生下第三胎「小王子」Marcus，而她曾透露以尊重為核心的朋友式態度去作教育兒子，經常被讚「好家教 」。

「媽媽跟兒子一起講fashion」 在節目中，劉嘉玲問及栢芝平日跟兒子一起玩甚麼，栢芝表示會一起做運動：「水上的、衝浪的、打球的，甚麼都可以，我跟他們運動，還有時尚，跟他們購物，因為他們喜歡配搭衣服。」栢芝表示會跟兒子一起選購服裝，兒子會問她如何配搭，這種「媽媽跟兒子一起講fashion」的親子相處方式，令不少網民大表羨慕，認為能跟父母成為朋友實在很幸福。 劉嘉玲則大爆狄波拉曾私下對栢芝作出評價：「小孩子的那個奶奶（狄波拉），她一直誇讚你，哇！你把兩個孫子教得太好了。」

傳言與前奶奶狄波拉不和 張栢芝則謙虛地回應：「沒有，應該的，他們本性都很好。」而栢芝直言很少罵孩子：「我很少罵，但是我會直話直說，然後我永遠都加一句『你自己確定了，你要承擔後果』」。一旦孩子錯了，她也不會苛責：「我OK的，因為我覺得不（犯）錯就沒有（變）好。」栢芝這番育兒心得又贏得許多網民認同。 過往曾有傳言指栢芝與前奶奶狄波拉不和，向太陳嵐更曾指栢芝不讓前老爺謝賢和前奶奶狄波拉見兩個孫仔。栢芝則以狄波拉與孫兒開心合照去回應，而狄波拉和謝賢亦曾公開稱讚栢芝是好媽媽，如今劉嘉玲以第三者作證，足以證明栢芝與兩老沒有不和。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈