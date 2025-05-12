張栢芝母親節發短片回顧長子謝振軒成長：媽媽永遠都在

本月24日將迎來45歲生日的張栢芝，在今天（5月11日）母親節於社交平台發布短片，回顧長子謝振軒（Lucas）的成長，表示「Lucas是18年前出生的，所以我應該是當了媽媽6000多天」，又稱「當媽媽當女兒都覺得過得很快，我媽常跟我說，哇，沒想到妳都40多了」，她才驟覺時間真的很快過去，但形容「那種快是歡樂的」。
張栢芝在小紅書講述當母親的心路歷程
張栢芝與謝霆鋒育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），兩人於2011年離婚，兒子交由栢芝照顧，她於2018年再誕下第三名兒子，但一直沒有透露兒子的生父是誰。
作為三子之母的栢芝，在小紅書發布題為「祝全天下母親 母親節快樂❤️」影片，見到髮型師正為她做頭髮，而栢芝笑着講述當母親的心路歷程，短片加插了Lucas的成長片段。栢芝認為當媽媽最難的是與孩子們達成精神世界的同步，「就是跟他們一起成長，去解決問題面對問題，他們學習新的東西，其實我已經走過了那條路，但是我要重新再走一次，這樣是一個挑戰，但是我覺得我蠻享受在裡面」。
片段見到Lucas從手抱BB慢慢長大
短片見到Lucas從手抱BB慢慢長大，栢芝表示時間對每個人都很寶貴，而對小孩來說的寶貴，是因為他們在很短時門就長大了，所以她特別珍惜那段時間，「很快過一年就抱不動了」。片段見到栢芝與兒子溫馨互動，小小的Lucas與弟弟都愛黏着媽媽，聽到去買雪糕即開心地笑，流露出一般小孩童真的一面。
身為爆紅藝人，加上孩子的父親又是紅星，外界當然有許多八卦流言，但栢芝表示當媽媽後有特殊能力，「就是聽不見世界上的噪音，只會聽到心裡面的聲音，我不需要活成誰眼中的正確，只要我的孩子知道，不管他們甚麼時候回頭，媽媽永遠都在」，而孩子亦大聲向栢芝表示「Mommy I love you so much」。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈