張栢芝母親節發短片回顧長子謝振軒成長：媽媽永遠都在

本月24日將迎來45歲生日的張栢芝，在今天（5月11日）母親節於社交平台發布短片，回顧長子謝振軒（Lucas）的成長，表示「Lucas是18年前出生的，所以我應該是當了媽媽6000多天」，又稱「當媽媽當女兒都覺得過得很快，我媽常跟我說，哇，沒想到妳都40多了」，她才驟覺時間真的很快過去，但形容「那種快是歡樂的」。

張栢芝在小紅書講述當母親的心路歷程

張栢芝與謝霆鋒育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），兩人於2011年離婚，兒子交由栢芝照顧，她於2018年再誕下第三名兒子，但一直沒有透露兒子的生父是誰。

作為三子之母的栢芝，在小紅書發布題為「祝全天下母親 母親節快樂❤️」影片，見到髮型師正為她做頭髮，而栢芝笑着講述當母親的心路歷程，短片加插了Lucas的成長片段。栢芝認為當媽媽最難的是與孩子們達成精神世界的同步，「就是跟他們一起成長，去解決問題面對問題，他們學習新的東西，其實我已經走過了那條路，但是我要重新再走一次，這樣是一個挑戰，但是我覺得我蠻享受在裡面」。