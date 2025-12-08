張栢芝涉違約風波現身法庭 情緒激動哽咽兩日無瞓過

張栢芝遭前經理人余毓興及經理人公司AEG Entertainment Group Limited入稟高等法院控告，指收取預支的4,176萬元片酬後，並未履行電影合約並違反經理人合約。案件今日(8日)於高院續審，張栢芝約早上8時30分由一名助手陪同乘座七人車抵達法院，而她在原告律師反覆盤問下，更在庭上情緒激動落淚。

情緒激動 庭上雙方繼續在文件上的簽署及真偽性爭辯，亦就以張栢芝認知中究竟是跟AEG或只是跟余毓興個人簽訂經理人合約、成立工作室等事情爭辯。張栢芝稱她只承認新亞洲是其經理人，強調沒有與任何個人簽署經理人合約，重申她所披露的文件均是真的，而所有關於合約事宜，過去皆是由她的私人助手兼經紀人周靜儀（Emily）負責處理。張栢芝在原告律師反覆盤問下，突然哽咽說：「我呢兩日喺到『吞』文件……我兩日都無瞓過覺……飽受折磨，媒體令我好大壓力，佢哋求其執到兩句就可以寫故事……我無辦法控制到佢哋即時嘅報道。」

官司勝負不重要 案件下午續審，原告律師展示錄音記錄，指張栢芝曾4次表示會「留低」並提及協議，問到她是否指2014年簽的「全球獨家演藝經紀協議」？張栢芝情緒激動回應，稱對方多次背叛，留低是自保，她本可斷絕關係，但因多年情誼及對方患癌而寬恕至今，她說：「官司勝負唔重要，但我唔想喺娛樂圈活到45年，之後仲要面對媒體，我唯有喺呢度先可先可以講真話，我一離開法庭，我聽日如果你哋唔畀我上嚟法庭，我就啞子食黃蓮，食多45年！」裁判官問張栢芝是否需休息，她回應：「不用，我日日都係咁，我活喺呢個生活我OK，但我希望佢哋理解，我喺呢度係最舒服嘅。」 案件編號：HCA 1227/2020