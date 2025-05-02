張栢芝爆Lucas玩結他超叻 跟Quintus相處無限歡樂

謝霆鋒一連四場《Evolution Nic Live進化演唱會》已經圓滿結束，其中，霆鋒與前妻張栢芝的兩個兒子謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）亦有入場支持爸爸，兩兄弟驚喜現身成為焦點。不少網民對Lucas及Quintus都大感興趣，其實過去無論霆鋒或栢芝也好，也不時提及兩個兒子的性格。

栢芝曾表示每日見到自己的囝囝，都令她感到世界很漂亮，而兩個囝囝都很愛她煮的東西，也會很顧及他人感受。她形容Lucas比較會跟她駁咀，性格比較酷、文靜，不愛說話，「他一個眼神一個笑容，所有女生都會瘋狂的，他甚麼都不需要做，他說是一個眼神，你就已經死定了！」難怪當日Lucas首次公開露面時，他笑一笑的短片在網上火部瘋傳。

栢芝表示自己對大仔Lucas會偏心一些，「他是第一次讓我當媽媽的感覺，第一次是最難忘。不代表我不愛第二個小孩，我會放很多時間在老大身上，因為我把Lucas教好的話，弟弟就會跟住大哥。」栢芝透露Lucas每天都在家練結他，能力達到可以公開表演的級別，但Lucas就信心不足。霆鋒亦曾指大仔比較像自己，亦覺得對方可以出道。