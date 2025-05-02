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娛樂
2025-05-02 16:38:40

張栢芝爆Lucas玩結他超叻 跟Quintus相處無限歡樂

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Lucas及Quintus的出現，風頭拍得住老竇謝霆鋒。

Lucas及Quintus的出現，風頭拍得住老竇謝霆鋒。

謝霆鋒一連四場《Evolution Nic Live進化演唱會》已經圓滿結束，其中，霆鋒與前妻張栢芝的兩個兒子謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）亦有入場支持爸爸，兩兄弟驚喜現身成為焦點。不少網民對LucasQuintus都大感興趣，其實過去無論霆鋒或栢芝也好，也不時提及兩個兒子的性格。

狄波拉、Lucas、Quintus三嫲孫sweet爆睇騷。 (娛樂組攝) 狄波拉、Lucas、Quintus三嫲孫sweet爆睇騷。 (娛樂組攝) 謝霆鋒大仔Lucas孖弟弟Quintus睇騷撐老竇。 鏡頭最前的霆鋒專心聽緊Lucas發表意見。

栢芝曾表示每日見到自己的囝囝，都令她感到世界很漂亮，而兩個囝囝都很愛她煮的東西，也會很顧及他人感受。她形容Lucas比較會跟她駁咀，性格比較酷、文靜，不愛說話，「他一個眼神一個笑容，所有女生都會瘋狂的，他甚麼都不需要做，他說是一個眼神，你就已經死定了！」難怪當日Lucas首次公開露面時，他笑一笑的短片在網上火部瘋傳。

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大仔Lucas激罕現身，親切笑容似足老竇。 謝霆鋒演唱會2025｜大仔Lucas現身變風頭躉 孖細佬Quintus睇騷撐老竇 張柏芝（左）曾與Lucas謝振軒合照。（微博圖片） 霆鋒17歲大仔謝振軒。 (娛樂組攝) 霆鋒的17歲大仔謝振軒Lucas被媽媽張栢芝指笑容很迷人。 張柏芝（左）曾與Lucas謝振軒合照。（微博圖片） 霆鋒17歲大仔謝振軒。 (娛樂組攝) 霆鋒的17歲大仔謝振軒Lucas被媽媽張栢芝指笑容很迷人。 她形容Lucas比較會跟她駁咀，性格比較酷、文靜，不愛說話。 她形容Lucas比較會跟她駁咀，性格比較酷、文靜，不愛說話。 她形容Lucas比較會跟她駁咀，性格比較酷、文靜，不愛說話。

栢芝表示自己對大仔Lucas會偏心一些，「他是第一次讓我當媽媽的感覺，第一次是最難忘。不代表我不愛第二個小孩，我會放很多時間在老大身上，因為我把Lucas教好的話，弟弟就會跟住大哥。」栢芝透露Lucas每天都在家練結他，能力達到可以公開表演的級別，但Lucas就信心不足。霆鋒亦曾指大仔比較像自己，亦覺得對方可以出道。

張栢芝表示對Lucas偏心一點。 張栢芝表示對Lucas偏心一點。 張栢芝表示對Lucas偏心一點。 張栢芝表示對Lucas偏心一點。 張栢芝表示對Lucas偏心一點。 張栢芝視3名兒子如珠如寶，更會親自下廚。 張栢芝視3名兒子如珠如寶，更會親自下廚。

至於Quintus就性格樂觀，活潑好動，而且說話很多，經常會為大家帶來歡樂，「老二就那種帶給你歡樂，反正有他，你就會很開心！」栢芝過去曾不時分享她與Quintus相處的影片，很多時見到Quintus有不少笑料。栢芝曾在節目中先後跟兩子通電話，全程都是用英語交談。她跟Lucas聊天時，比較戰戰競競，而Lucas近乎全單字回應。接著跟Quintus通電時，栢芝就比較輕鬆，而Quintus的回應更不時令栢芝笑出來。栢芝曾指Lucas處於青春期及反逆期，所以跟他相處時非常小心。

謝振軒Lucas和謝振南Quintus兒時照片︰

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Quintus就性格樂觀，活潑好動，而且說話很多 Quintus就性格樂觀，活潑好動，而且說話很多 Quintus就性格樂觀，活潑好動，而且說話很多。 Quintus就性格樂觀，活潑好動，而且說話很多。 張栢芝稱見到兒子的時候，心情是非常好。 張栢芝稱見到兒子的時候，心情是非常好。 張栢芝稱見到兒子的時候，心情是非常好。 謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）兒時照片。 謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）兒時照片。 謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）兒時照片。 謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）兒時照片。 謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）兒時照片。 謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）兒時照片。 謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）兒時照片。 謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）兒時照片。 謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）兒時照片。

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