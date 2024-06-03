張栢芝遭前經理人余毓興出歌數臭 發聲明反擊

藝人張栢芝2020年遭前經理人余毓興入稟高等法院控訴，余毓興與栢芝於2011年簽訂為期8年的《全球獨家經理人合約》，余毓興先支付4000萬港元片酬予栢芝，要求須演4部指定電影，有傳栢芝未有履行合約，致經理人蒙受損失，而入稟向栢芝追討。

余毓興近日改以唱作人身份推出首支單曲《以犬之名》力數栢芝，除指她過河拆橋忘恩負義，並謂當年栢芝以狗的忠誠誓言，令他當年在短短3天內支付4000萬簽約訂金。

昨日(2日)傍晚，張栢芝工作室終發聲明反擊，斥余毓興發表的言論均為虛假，嚴重不實，惡意中傷，不論是歌曲及報道，皆對張栢芝造成惡劣影。