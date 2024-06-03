張栢芝遭前經理人余毓興出歌數臭 發聲明反擊

藝人張栢芝2020年遭前經理人余毓興入稟高等法院控訴，余毓興與栢芝於2011年簽訂為期8年的《全球獨家經理人合約》，余毓興先支付4000萬港元片酬予栢芝，要求須演4部指定電影，有傳栢芝未有履行合約，致經理人蒙受損失，而入稟向栢芝追討。
余毓興近日改以唱作人身份推出首支單曲《以犬之名》力數栢芝，除指她過河拆橋忘恩負義，並謂當年栢芝以狗的忠誠誓言，令他當年在短短3天內支付4000萬簽約訂金。
昨日(2日)傍晚，張栢芝工作室終發聲明反擊，斥余毓興發表的言論均為虛假，嚴重不實，惡意中傷，不論是歌曲及報道，皆對張栢芝造成惡劣影。
四點的聲明如下：
一、由2011年開始，張栢芝女士的唯一經理人是香港新亞洲娛樂聯盟集團有限公司（下稱：新亞洲公司）。新亞洲公司於2013年8月21日被香港法院頒令清盤，余毓興此前自行退出新亞洲公司。有關的訴訟正在香港法院進行中。
二、2014年7月14日，余毓興偽造公章以張栢芝女士經紀人名義擅自對外簽約，張栢芝女士已針對該涉嫌違法之行為發出律師函。
三、此次余毓興的行為已嚴重侵犯張栢芝女士的名譽權。本工作室以及張栢芝女士已委托律師事務所全權處理，並將針對小紅書賬號「余生相伴」（小紅書號：26561532834）的涉嫌侵權行為進行起訴，要求該賬號的注冊主體承擔公開賠禮道歉、賠償損失等法律責任。
四、本工作室正告相關主體（包括但不限於：網絡用户、自媒體、媒體等）立即删撒並停止傳播包含詆毀、誹謗内容的涉嫌侵權歌曲、言論，誠望相關網絡平台亦應積極履行網絡平台監管義務，及時屏蔽、删撤相關涉嫌侵權内容，以避免損害後果進一步擴大。如相關主體怠於删撤或繼續傳播涉嫌侵權内容，本工作室以及張栢芝女士將進一步採取訴訟維權措施，堅決維護張栢芝女士合法權益。」