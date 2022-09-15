張正甫追思會｜蕭芳芳強忍淚水憶亡夫︰佢有一個快樂有意義的人生

影后蕭芳芳丈夫張正甫於本月11日離世，其追思會今日舉行，帛金將全數捐予他有份創立的慈善機構。有份籌備追思會的劉天蘭先會見傳媒，簡單交代今日追思會流程，稱今次是親戚好友以私人聚會形式舉行，沒有任何宗教，由李浩林擔任主持，並邀請5位張正甫生前友好的親友分享以往的點滴。

提亡夫淚如泉湧

蕭芳芳以一身黑色素服步出致詞，她長嘆一聲並強忍淚水謂︰「好多謝大家今日到來，我唔可以講太多嘢，我一講就會崩潰！」提到老公的遺願，她說︰「張正甫半年前佢同我講，佢有非常快樂同有意義嘅一生，就係因為佢咁講，所以今日呢個唔係好沉重嘅追思會，而係慶賀佢一生嘅聚會。我相信依家佢喺天堂回望人間，見到咁多人對佢嘅好同埋愛，佢一定笑開懷。佢個人不拘小節，只希望我哋開心，希望個個都活得好好。」

其後表示要收拾心情「撐」過今日，如果自己崩潰便做不到任何事。最後她忍不住落淚說︰「可唔可以唔好講咁多張正甫嘅嘢，我一陣仲有好多嘢要做。」她又多謝各位前來，坦言自己不敢直望「七公主」中的四位公主、張艾嘉、許鞍華，因為自己會哭，並多謝有份籌備今次追思會的好友。