張玉珊同盧啟賢繼續甜蜜 處半退休狀態專注慈善工作

張玉珊、周汶錡、七師傅、龍婷、樊亦敏、林鈺洧及蓋鳴暉等今早(17日)到鴨脷洲出席洪聖傳統文化節，眾人參與放水燈祈福及龍舟點睛環節。鴨脷洲街坊同慶公社永遠名譽會長李樹福，以及鴨脷洲街坊福利會理事長朱李月華(朱太)等在場主持儀式。張玉珊表示，跟朱太是多年好友，所以每次都必定來支持及祈福。

開關之後飛得更密

張玉珊表示在疫情期間，曾因為到訪外地而多次隔離，如今開關之後，飛到外地的頻率更密，包括美國和歐洲等地。問到她的美容生意可受疫情或開關影響，她表示有部分生意在疫情期間已經暫停，而其他生意就仍然運作中，持樂觀態度面對。她自言現時處於半退休狀態，變了花多些時間在投資方面，同時也著手籌辦慈善工作。

處半退休多做慈善

張玉珊說︰「依家多啲時間做慈善工作，之前比較多做老人服務，依家會想著重喺年青人，都希望可以同佢哋分享返只要肯努力、唔怕辛苦、唔怕輸，都係會得到意想不到嘅收穫。」她透露稍後會舉辦慈善活動，慶幸自己曾在娛樂圈工作，屆時可以找藝人朋友來幫手。