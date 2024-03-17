張玉珊同盧啟賢繼續甜蜜 處半退休狀態專注慈善工作

張玉珊、周汶錡、七師傅、龍婷、樊亦敏、林鈺洧及蓋鳴暉等今早(17日)到鴨脷洲出席洪聖傳統文化節，眾人參與放水燈祈福及龍舟點睛環節。鴨脷洲街坊同慶公社永遠名譽會長李樹福，以及鴨脷洲街坊福利會理事長朱李月華(朱太)等在場主持儀式。張玉珊表示，跟朱太是多年好友，所以每次都必定來支持及祈福。
開關之後飛得更密
張玉珊表示在疫情期間，曾因為到訪外地而多次隔離，如今開關之後，飛到外地的頻率更密，包括美國和歐洲等地。問到她的美容生意可受疫情或開關影響，她表示有部分生意在疫情期間已經暫停，而其他生意就仍然運作中，持樂觀態度面對。她自言現時處於半退休狀態，變了花多些時間在投資方面，同時也著手籌辦慈善工作。
處半退休多做慈善
張玉珊說︰「依家多啲時間做慈善工作，之前比較多做老人服務，依家會想著重喺年青人，都希望可以同佢哋分享返只要肯努力、唔怕辛苦、唔怕輸，都係會得到意想不到嘅收穫。」她透露稍後會舉辦慈善活動，慶幸自己曾在娛樂圈工作，屆時可以找藝人朋友來幫手。
盧啟賢未受《福布斯》事件影響
問到跟男友盧啟賢的感情如何，張玉珊表示正常，至於男友可有因為上次《福布斯》的報道感到不快，她說︰「冇嘅，大家都唔係細路，每個人喺生意上遇到唔同嘅事，等同我細個出嚟都日日有事，都冇咩特別，做好自己嘅事！我相信佢係實力派，佢做生意嘛，唔係偶像派！」至於可會考慮幫男友打理業務，她笑謂︰「佢自己做得好好啦！我仲要掂隻腳落去？哈哈！無嘅，大家好好嘅係，遇到事會分享同了解，會精神上分享、支持多啲。」她表示也有跟對方的小朋友相處，學習跟他們溝通，關係不錯。