張玉珊用8千蚊起家變上市主席 撐盧啟賢係好爸爸

張玉珊自淡出娛樂圈後，專心經營其美容事業，惟她的感情生活一低調，鮮有提及自己是否拍拖或有固定另一半。直到昨日，張玉珊公開認愛，男友原來是近日新聞人物盧啟賢。
翻看照片，張玉珊與盧啟賢已雙雙亮相汪詩詩的生日會，除了與對方結伴出席活動，早前亦一齊到意大利參加甄子丹與汪詩詩的婚禮。她受訪時表示二人在疫情期間透過一位朋友認識，由於大家都是做生意，非常投契，而且很欣賞對方孝順，又是一位好爸爸，對事業有要求，最重要是很照顧她。
為盧啟賢抱不平
對於男友的負面新聞，她形容今次事件是公關災難，她稱自己認為《福布斯》相關人士，並去了解事件，從對方口中得知，記者認為盧啟賢不友善，加上英國公關公司處理不當，於是被人寫衰，最後對方亦有致歉。她又謂男友是從事高端財富管理，無論如何也要保護自己的客戶，對今次事件只好「硬食」。
張玉珊又謂今次為男友站出來，是因為不想其他無辜女仔捲入事件。對於男友的身家被質疑，她認為無論對方有100億還是10億身家都不重要，數目愈少愈好，正如自己也從來沒有答過自己有多少身家，回應大方又得體。
曾是向華勝女友
外間一直有傳張玉珊的身家高達3億，她於2021年亮相無綫節目提及自己的創業經過，她稱當年自己用了$7800成立公司，及$1000購買寫字枱，便開始做產品代理。她在節目中提到當時的男友，亦即是向華勝，有點睇小她，覺得她的生意做不起來，但張玉珊沒有理會，繼續堅持，直至有一天與助手拿了兩袋50萬的現身給向華勝看，對方也感到驚訝。
香港最年輕上市公司主席
對於外間一直指她是靠男友才成功，她表示不會刻意向別人證明自己是甚麼人，向自己證明便可，而她亦成功用行動證明自己的價值。張玉珊在25歲退出娛樂圈從商，其後於00年創立修身堂，公司於03年在港交所創業板上市，成為香港最年輕的上市公司主席。她於07年及12年分別取得美國哈姆斯頓大學管理學博士及北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。
張玉珊多年來保養得宜，是公司的生招牌，而令人最印象深刻的是當年起用欣宜做代言人，用了一年時間為她減去100磅，成為城中熱話。