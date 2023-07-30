張玉珊用8千蚊起家變上市主席 撐盧啟賢係好爸爸

張玉珊自淡出娛樂圈後，專心經營其美容事業，惟她的感情生活一低調，鮮有提及自己是否拍拖或有固定另一半。直到昨日，張玉珊公開認愛，男友原來是近日新聞人物盧啟賢。 翻看照片，張玉珊與盧啟賢已雙雙亮相汪詩詩的生日會，除了與對方結伴出席活動，早前亦一齊到意大利參加甄子丹與汪詩詩的婚禮。她受訪時表示二人在疫情期間透過一位朋友認識，由於大家都是做生意，非常投契，而且很欣賞對方孝順，又是一位好爸爸，對事業有要求，最重要是很照顧她。

為盧啟賢抱不平 對於男友的負面新聞，她形容今次事件是公關災難，她稱自己認為《福布斯》相關人士，並去了解事件，從對方口中得知，記者認為盧啟賢不友善，加上英國公關公司處理不當，於是被人寫衰，最後對方亦有致歉。她又謂男友是從事高端財富管理，無論如何也要保護自己的客戶，對今次事件只好「硬食」。 張玉珊又謂今次為男友站出來，是因為不想其他無辜女仔捲入事件。對於男友的身家被質疑，她認為無論對方有100億還是10億身家都不重要，數目愈少愈好，正如自己也從來沒有答過自己有多少身家，回應大方又得體。

曾是向華勝女友 外間一直有傳張玉珊的身家高達3億，她於2021年亮相無綫節目提及自己的創業經過，她稱當年自己用了$7800成立公司，及$1000購買寫字枱，便開始做產品代理。她在節目中提到當時的男友，亦即是向華勝，有點睇小她，覺得她的生意做不起來，但張玉珊沒有理會，繼續堅持，直至有一天與助手拿了兩袋50萬的現身給向華勝看，對方也感到驚訝。