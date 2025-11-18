張玉珊15歲獲星探發掘入行 成功轉型獲頒「大灣區傑出關愛女企業家」殊榮

由新城財經台及香港中小型企業聯合會攜手合辦的《大灣區傑出女企業家獎2025》頒獎典禮，昨日假香港麗晶酒店舉行，今年共有28位在不同商業領域中表現卓越的女性獲得殊榮，其中由藝人轉型成為商人的張玉珊亦榮獲「大灣區傑出關愛女企業家」獎項。 張玉珊早在15歲時從美國返回香港度假時被星探發掘，拍攝香口膠廣告後獲力捧出碟當歌手，1994年推出首張EP《星空夢裡人》，翌年再發行《情人》專輯，之後亦接拍多部劇集及電影。張玉珊於25歲淡出幕前，2006年和2012年分別取得美國哈姆斯頓大學頒授的工商管理榮譽博士及北京大學高級管理人員工商管理碩士（EMBA）學位，如今獲得博士榮銜，更成現任Biochem Investments Limited董事。

商業公益雙軌成功 張玉珊在商業領域喜見成績，2000年創辦了修身堂集團，並成功帶領集團於2003年在香港上市。2004年她更進軍中國市場，將業務擴展至新高。張玉珊的商業成就廣受認可，於2004年獲得「中國百名傑出女企業家」殊榮，並於2006年獲頒「世界傑出華人」獎項。在社會公益方面，張玉珊秉持回饋社會的信念，於2012年創立「張玉珊慈善基金會」並擔任會長，積極推動各類公益服務。她還擔任多項重要公職，包括香港防止虐待長者協會榮譽顧問、「上海宋慶齡基金會母嬰平安基金」副主席及齊惜福社區廚房委員會主席，致力於改善長者、婦幼及其他弱勢群體的生活福祉。因其在企業社會責任方面的持續貢獻，她於2007至2024年間連續獲香港社會服務聯會頒獎表揚，張玉珊更有一直關注青年發展，曾擔任青年企業家發展局「商校伙伴計劃」導師，及香港專業進修學院雇主顧問委員會委員，為年輕一代提供行業見解與指導。

近年，她亦積極參與青少年懲教署的導向及輔導活動，以親身經驗啟發年輕人重新規劃人生方向。同時，她亦參與由政務司司長領導的跨部門行動小組，擔任「共創明『Teen』計劃」友師，透過政、商、民三方協作，啟發學員探索未來路向，致力培育社會未來的棟樑。 發表獲獎感言 張玉珊獲獎後發表感言：「我十分榮幸獲得《大灣區傑出關愛女企業家獎》。對我而言，成功不僅是事業成就，更是一股能讓更多人因你而變得更好的力量。 從年輕時起，我便相信心懷善念能改變世界。創業後，我成立慈善基金與義工隊，二十多年來走進醫院、探訪長者、關心弱勢，近年更投身青少年服務，陪伴他們重拾人生方向。我深信，老人家值得尊重與陪伴，青年人需要理解與啟發。能夠幫助別人，是人生最有價值的成就。這個獎不只是屬於我，更屬於所有與我同行的義工與夥伴。未來，我會以『溫柔的堅定』推動更多慈善工作，讓愛心持續傳遞。真正的成功，不在於擁有多少，而在於願意給予多少。」