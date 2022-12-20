張玉珊48歲生日仙氣仍不減 網民：完全不老的

昔日當紅花旦張玉珊（Shirley）退出娛樂圈多年，日前48歲生日嘅佢獲好友呂良偉與太太楊小娟、甄子丹與太太汪詩詩、周勵淇（Niki）為佢慶生。凍齡有術嘅佢著上黑色Tube Top襯熒光黃色半身長裙，配上寶石鑽石頸鍊，身形同皮膚都Keep得非常好，仍然仙氣不減，果然名副其實係「美魔女」！

呂良偉太太喺小紅書上載當日慶生照片，並留言：「花朝月夕，如詩如畫。祝親愛的Shirley Happy birthday、溫馨、幸福！」照片曝光後，唔少網民大讚佢保養得宜，例如「完全不老的」、「張玉珊還是那麼美」及「張玉珊狀態真好」等等。

曾是香港最年輕上市公司CEO

張玉珊喺15歲時被星探發掘拍廣告，18歲正式入行做歌手及拍劇，雖然佢星運平平，但係佢自己知道自己唔係食娛樂圈呢行飯。佢喺25歲嘅時候，有朋友介紹一啲中藥配方嘅修身食品，於是佢就抱住試下嘅心態，買咗產品嘅代理權同埋用咗幾千元註冊咗間公司。喺短短10日，佢就已經做到6位數字嘅營業額。張玉珊其後全身投入做生意，正式告別娛樂圈。2000年創立纖體美容公司，2003年成功將公司上市。當年只有28歲嘅佢，曾經係香港最年輕嘅上市公司CEO。不過佢16年辭任行政總裁，決定放慢工作步伐，而家主力做慈善回饋社會，有指佢身家超過3億港幣。至於感情方面，張玉珊與向華勝喺2006年分手後，至今感情未有著落仍單身。

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