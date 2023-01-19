張盈悅《愛·回家》被批浮誇戲屎 網民不解TVB趕走梁茵唔捧葉蒨文原因

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》不時都會加入新角色，以擦出更多火花。不過近日張盈悅出演「島大女神」一角就惹嚟極大爭議，網民除咗鬧爆張盈悅戲屎，更指唔明TVB點解要趕走梁茵及唔捧葉蒨文。

張盈悅為2020年落選港姐，簽約TVB後被安排參與《#後生仔傾吓偈》、《冇人性教育》等綜藝節目，以及拍攝劇集，不過多以閒角為主，例如《美麗戰場》佳麗、《回歸》KOL、《雙生陌生人》書記等等，今次就被安排加入《愛·回家之開心速遞》飾演接龍集團實習行政人員Fanny。有網民於小紅書發文表示：「請TVB不要硬捧新人啦」，得到唔少網民留言表示認同，指張盈悅表情浮誇作狀，每次有佢嘅鏡頭都係同一個樣。甚至將張盈悅與同屆港姐謝嘉怡比較，認為二人同樣演得差，但起碼謝嘉怡有外形搭救：「我第一次想用猥瑣形容一個女生」、「的確看到就想跳過」、「呢個女非常浮誇，作到不得了」、「很懷疑這個女是不是有後台」、「次次好浮誇地說話，眼睛又老是向上看，好奇怪」等等。又有網民認為其他女藝人演技和表現都較為好，例如葉蒨文和梁茵演技及外形都出色：「趕走Anita ，真係唔知tbb諗咩」、「怎麼不捧candy，那麼漂亮的女孩，幾乎一直打醬油」。

張盈悅早年已不被看好

其實張盈悅當年參選香港小姐就不被看好，首次會見傳媒時雖然已經過髮型改造，但身穿著碎花裙並戴上棗紅色口罩嘅外形，加上縮膊寒背令人感覺似阿婆。而張盈悅被問到由美國回港參選原因，佢就以周星馳經典對白回答：「兩樣溝埋做瀨尿牛丸啦！」，問非所答相當奇怪，被封岩巉港姐。不過張盈悅背景強大，於美國音樂及戲劇學院畢業，與「蟻俠」保羅路德（Paul Rudd）及金像女星安妮夏菲維（Anne Hathaway）就讀唔同分校，但就擁有豐富舞台劇經驗，亦曾於全球最大專營萬聖節活動嘅公司擔任「驚嚇演員」。未知係咪呢個原因TVB將佢睇高一線，更成為2020年佳麗中首名簽約成為旗下藝人。