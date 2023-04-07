前女子組合HotCha於2007年4月4日出道，2014年宣布拆夥，為紀念出道16年，Crystal日前在社交網分享了當年十張黑歷史舊照，並寫道：「話說今日係出道周年紀念日，今年特意搵啲好舊好舊嘅相，睇完真係喊出嚟嘅中度黑圖分享一下，太黑個啲真係post完可以即刻轉行。睇完記得讚我而家靚咗啲㗎啦，等我平衡返個心理，同我講多次，我真係無整容！只係箍咗牙。」

Stanley自爆獻第一次MV伴舞 Crystal逐張舊相介紹，網民都將焦點落在其中一張MV相中，Crystal寫着：「駱克道造型(當時嘅我覺得好型)我知我殃及池魚，但係我呢個look冇獨照。」原來她所指殃及池魚是身後的MIRROR成員邱士縉（Stanley），當年仍是舞蹈員的Stanley為HotCha《Hot Lady》的MV伴舞，相中見Stanley 穿上背心加牛仔褲，身型健碩，面尖尖，與現在相比更為瘦削；Stanley亦有留意到帖文，並留言表示：「呢個係我人生第一個跳嘅MV」，Crystal即驚訝謂：「第一個」。