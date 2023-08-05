張繼聰一手包辦新歌送給太太謝安琪 記載至死不渝的婚姻歷程

張繼聰第一次聽完編曲後，腦海中即只剩下 「至死不渝 」這四個字，張繼聰認為至死不渝一詞在不同年紀會有不同感覺 。年輕時是很浪漫 ，望向 將來的詞語 ，亦可能是為逗女朋友開心 ，但到某個年紀 ，就會覺得至死不渝 ，是包括過去與將來 ，這四個字是有無限的重量 ，而對他來說 ，這是非常認真的四個字。他補充：「我覺得要做到至死不渝要好有修為 ，在這段 關係上要付出、投入，每日都要做到如初咁相處。人生走到盡頭仲喺埋一齊， 先令到至死不渝更加珍貴，唔係一張空頭支票。人一定有高低起伏，但係會明白『呢單嘢真係唔容易，但我哋會繼續向前行』，先令至死不渝更浪漫同認真 。」收到新歌的填詞後，張繼聰覺得有很多的畫面 ，都聯系到他與謝安琪的婚姻 ，「可能同小克參與對方太多的人生重要經歷，好多事情不用說都能互相了解 ，歌詞好多嘢都係度身訂造 ，睇歌詞嗰陣好感動 ，裡面提及許多夫妻之間的相處，一齊行過的高低起伏 ，互相扶持，對於我同太太都非常有共鳴 我好 鍾意其中一句歌詞 東山見晨早 西山證人老』，因為呢個都係我同太太而家嘅階段，去到中年，未落山，但見到落山嘅路，人生當行到一半，我覺得心境 上非常貼切，無論高低起伏，我同太太都一齊面對，互相扶持。」

而談到最符合自己婚姻的歌詞，他指是：「共處幾十年 唯獨你手若綿 給我一世輕挽」，並謂：「我覺得我同太太就係咁，無論遇上甚麼事，都同太太的一雙手輕輕扶著對 方，呢樣嘢係好感動。」張繼聰更笑言，建議這首歌適合成熟的男仕送給另一半:「希望《日薄西山》可以讓比較成熟有韻味的朋友送畀另一半;可能係激嬲咗另一半，或者有時男士想買玩具之前，可以先送呢首歌畀另一半打個底，送畀老婆冧一冧先。」