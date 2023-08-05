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娛樂
2023-08-05 21:00:34

張繼聰一手包辦新歌送給太太謝安琪 記載至死不渝的婚姻歷程

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張繼聰一手包辦新歌送給太太謝安琪 。

張繼聰一手包辦新歌送給太太謝安琪 。

張繼聰今年首度發佈單曲《日薄西山》，和歌迷分享自己近年對愛情的另一 番體會 ，張繼聰與謝安琪結婚16 ，二人婚姻家庭生活一直甜蜜美滿，不時也在社交平台分享浪漫趣事 ，今次更決定透過新歌，道出當下對婚姻的看法 ，繼《K 》後，再寫一首歌送給謝安琪，表達對太太的愛，作為他們一個美好的婚姻紀錄。

談到《日薄西山 》的由來，張繼聰分享有天在腦海裡突然聽到副歌的旋律， 就隨即坐在鋼琴前作曲 ，女兒Kakaball 當時都坐在他旁邊一起彈琴耍樂，陪伴他完成新歌， 隨即作品交予李智勝進行編曲

張繼聰新歌記載至死不渝的婚姻歷程。

張繼聰新歌記載至死不渝的婚姻歷程。

張繼聰第一次聽完編曲後，腦海中即只剩下 「至死不渝 」這四個字，張繼聰認為至死不渝一詞在不同年紀會有不同感覺 。年輕時是很浪漫 ，望向 將來的詞語 ，亦可能是為逗女朋友開心 ，但到某個年紀 ，就會覺得至死不渝 ，是包括過去與將來 ，這四個字是有無限的重量 ，而對他來說 ，這是非常認真的四個字。他補充：「我覺得要做到至死不渝要好有修為 ，在這段 關係上要付出、投入，每日都要做到如初咁相處。人生走到盡頭仲喺埋一齊， 先令到至死不渝更加珍貴，唔係一張空頭支票。人一定有高低起伏，但係會明白『呢單嘢真係唔容易，但我哋會繼續向前行』，先令至死不渝更浪漫同認真 。」收到新歌的填詞後，張繼聰覺得有很多的畫面 ，都聯系到他與謝安琪的婚姻 ，「可能同小克參與對方太多的人生重要經歷，好多事情不用說都能互相了解 ，歌詞好多嘢都係度身訂造 ，睇歌詞嗰陣好感動 ，裡面提及許多夫妻之間的相處，一齊行過的高低起伏 ，互相扶持，對於我同太太都非常有共鳴 我好 鍾意其中一句歌詞 東山見晨早 西山證人老』，因為呢個都係我同太太而家嘅階段，去到中年，未落山，但見到落山嘅路，人生當行到一半，我覺得心境 上非常貼切，無論高低起伏，我同太太都一齊面對，互相扶持。」

而談到最符合自己婚姻的歌詞，他指是：「共處幾十年 唯獨你手若綿 給我一世輕挽」，並謂：「我覺得我同太太就係咁，無論遇上甚麼事，都同太太的一雙手輕輕扶著對 方，呢樣嘢係好感動。」張繼聰更笑言，建議這首歌適合成熟的男仕送給另一半:「希望《日薄西山》可以讓比較成熟有韻味的朋友送畀另一半;可能係激嬲咗另一半，或者有時男士想買玩具之前，可以先送呢首歌畀另一半打個底，送畀老婆冧一冧先。」

張繼聰推今年首支新歌《日薄西山》。

張繼聰推今年首支新歌《日薄西山》。

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