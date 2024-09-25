張繼聰伙「怪獸」曾福祥出席活動 分享練跑心得：最記得係佢個屁股

智能運動健康腕錶品牌 GARMIN 推出全新 fenix 系列腕錶，邀請藝人張繼聰（Louis）和蘇浩才（Sammy），以及多位專業越野跑運動員和教練出席宣傳活動。席間張繼聰分享了他練跑四年的心得，以及分享與「同門師兄」跑手「怪獸」曾福祥一起跑步的趣事。

Louis提到當時2020年因為一部電影需要有跑步的鏡頭，於是找到本地長跑界名師王春榮教練，每星期接受有系統的長跑訓練，由5公里到10公里再到半馬，因而與跑步結緣，至今已是第5年，談到一直以來記憶最深刻的是什麼，Louis笑說：「我每次一諗起怪獸，記憶中最多嘅就係佢嘅屁股。因為當時同佢一齊練跑，基本上都係跟喺佢後面，我就會去嘗試學習佢嘅步法、姿勢，不過當然係跟唔上啦！所以最後都係望住佢個屁股愈來愈細。」

說到刻苦訓練，即使身為專業運動員的「怪獸」曾福祥也毫不吝嗇地讚嘆張繼聰的堅毅精神：「雖然佢話望住我個屁股越嚟越遠，但係佢最後總係會追番上嚟。」Louis亦附和表示：「係架，好多次追到喘晒氣，完全講唔到嘢，仲有幾次真係嘔出嚟。」

雖然訓練的確辛苦，不過Louis就完全冇怨言，反而多謝黃教練的嚴格教導：「黃教練其實係一個好溫柔嘅人，不過訓練嘅時候都會好嚴格。亦都因為係咁，就幫助到我不停去突破自己。」他又分享一次訓練作為例子：「有次訓練，黃教練話想試吓我可以跑幾快，嗰次真係全部專業級運動員夾住我一個跑，跟住佢哋一齊去訓練，雖然係慢慢咁樣加速，但我最後都係攰到『扯曬蝦』完全講唔到嘢。」不過，亦是因為訓練夠嚴格，Louis才能自豪地說出他自己的個人最佳紀錄：10K跑了35分鐘，到半馬則是93分鐘完成。

最後他打趣地表示：「喺練習跑步之前，我覺得自己算係一個堅毅嘅人；但係喺練習跑步之後，我發現自己仲可以喺呢方面繼續深造，原來跑步要堅持落去真係好辛苦！」