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娛樂
2022-10-20 07:30:00

張繼聰出動哈利古董車拍MV 與白只孖住上演男人的浪漫

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張繼聰《半江紅》 張繼聰與白只在《半江紅》上演男人的浪漫。

張繼聰推出今年第三首派台歌《半江紅》，繼續「為中佬發聲」，唱出人到中年躊躇滿志，心裏面一腔熱血的心情，新歌MV請來潮流達人兼導演Kenji Wong合作，出動哈利古董車，並請來最強後援白只與一班車友參與拍攝，

《半江紅》是走藍調搖滾風格，繼續由小克填詞。MV方面，是張繼聰今年3首歌中最悉心製作的一首，他感激白只和Kenji二話不說就答應參與，即使拍攝當日太陽很猛烈，大家仍不介意「曬到死」拍足全日。MV有很多駕車場景，由於Kenji的團隊大部分人都有駕駛電單車經驗，加上拍攝經驗豐富，過程非常順利。MV是走型格風，但張繼聰與白只走在一起時，就盡顯搞笑本色，經常加入無厘頭對白，令全場大笑，幸好導演Kenji非常專業，確保MV沒有走歪變得搞笑。

張繼續邀請最強後援白只參與拍新歌《半江紅》MV 。 張繼聰的「自肥」MV，動用古董哈利電單車。 白只是電單車新手。 張繼聰新歌《半江紅》MV。

爭落好多人情債

MV的故事講述一班車友熱血地救人，過程中，張繼聰要駕駛古董四驅車以及舊款的哈利電單車。最初他很擔心自己不能控制，但拍攝時完全沒有問題，他直言是寓工作於娛樂，既能駕駛自己喜歡的車，又能拍到很多十分有型的電單車，絕對是男人的浪漫。由於白只是「新牌仔」，未必能輕易駕馭哈利電單車，團隊體貼地安排駕駛替身。張繼聰亦很感謝車友們的一呼百應，犧牲放假陪伴家人的時間，陪他駕車拍攝，直言「爭落好多人情債」。

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