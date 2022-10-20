張繼聰出動哈利古董車拍MV 與白只孖住上演男人的浪漫

張繼聰推出今年第三首派台歌《半江紅》，繼續「為中佬發聲」，唱出人到中年躊躇滿志，心裏面一腔熱血的心情，新歌MV請來潮流達人兼導演Kenji Wong合作，出動哈利古董車，並請來最強後援白只與一班車友參與拍攝，

《半江紅》是走藍調搖滾風格，繼續由小克填詞。MV方面，是張繼聰今年3首歌中最悉心製作的一首，他感激白只和Kenji二話不說就答應參與，即使拍攝當日太陽很猛烈，大家仍不介意「曬到死」拍足全日。MV有很多駕車場景，由於Kenji的團隊大部分人都有駕駛電單車經驗，加上拍攝經驗豐富，過程非常順利。MV是走型格風，但張繼聰與白只走在一起時，就盡顯搞笑本色，經常加入無厘頭對白，令全場大笑，幸好導演Kenji非常專業，確保MV沒有走歪變得搞笑。