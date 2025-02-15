張繼聰向電影版主講「唔好意思」 承認自己可用較好方式表達

早前有電影評論版主，在社交網狂踩香港電影，表示今年的3套港產賀歲片，他僅看了0.7套便中途離場，惹起電影《祥賭必贏》主角之一的張繼聰嬲爆公開留言：「今次係我最後一次睇你嘅page。」之後更拍片分享自己的睇法，直指版主作為影評人應撇除個人喜好去評論。

其後該專頁的版主公開道歉，並重新入場看電影，但同時亦繼續批評電影。對此，網民反應兩極，有人覺得張繼聰小器，亦有人認為版主只看了0.7套不可作評論。