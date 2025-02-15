張繼聰向電影版主講「唔好意思」 承認自己可用較好方式表達

早前有電影評論版主，在社交網狂踩香港電影，表示今年的3套港產賀歲片，他僅看了0.7套便中途離場，惹起電影《祥賭必贏》主角之一的張繼聰嬲爆公開留言：「今次係我最後一次睇你嘅page。」之後更拍片分享自己的睇法，直指版主作為影評人應撇除個人喜好去評論。
其後該專頁的版主公開道歉，並重新入場看電影，但同時亦繼續批評電影。對此，網民反應兩極，有人覺得張繼聰小器，亦有人認為版主只看了0.7套不可作評論。
呼籲方力申早日加入爸爸會
張繼聰昨日(14日)出席品牌活動時，被問到此事時，他認為事件已告一段落，並表示原意並非如此，但去到中間產生了很多討論及人生攻擊，不論是對張繼聰還是對板主，所以張繼聰表示，要向版主說「唔好意思」，並坦言自己受慣，但不想對方受到這種傷害，因為始終網上罵戰都不好受；他續指自己今次經一事長一智，會學習一下以第二種方式去表達會比較好，但同時他亦表示唔會因為咁而唔再出聲。
問到是否不再看該影評人的社交網專頁？他表示：「我係咩都唔睇，只會睇劇本，今次上咗一課，自己都經歷好多批評，以後會少回應。」另外，提到方力申宣布結婚，他除了祝福他，更大讚方力申為人老實，加上知道他喜歡小朋友，希望對方早日加入爸爸會。