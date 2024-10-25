張繼聰回應硬闖小店拍賀歲片風波 無奈演員成磨心：任何硬闖都唔應該

張繼聰、周家怡、Angus楊天宇、女團VIVA成員Macy馬思惠和余安安等昨晚(24日)於銅鑼灣出席電影《裡應外合》首映禮，張繼聰接受傳媒訪問時，回應有關監製伍健雄主理的「本地製作有限公司」硬闖徐天佑妻子Olive Wong店舖拍攝賀歲片的風波，碓認當日他與蔡卓妍(阿Sa)正是進入店內拍攝的演員，但當時並不知情，坦言處身位置極尷尬，但認為：「任何硬闖都唔應該。」

張繼聰對於磨心感無奈：「成件事我唔可以評論太多，我仲要繼續拍，而舖頭都係我朋友。」原本宣傳自己主演的電影，卻尷尬成為風波的「代言人」，他自言事發當日才首天加入劇組，故花了時間與阿Sa討論劇本，作為演員不會查詢製作單位場地安排，故一直不知劇組與店舖「I Never Use Foundation」(INUF)的交涉狀況，直至晚上店舖出po才知出事。

他憶述當日拍攝情況，他與阿Sa一同拍攝有傾有講步出小店的鏡頭，逗留大約十多分鐘，當時沒有留意店內二樓有其他客人，他表示過去曾光顧店舖做facial，故亦有跟店員打招呼，但店員沒有要求合照，亦未有聽到職員提出不能拍攝。阿聰不諱言：「任何硬闖都唔應該。」他略帶怒氣表示，「坦白講，如果我一開始了解成件事，件事唔會咁樣發生，既然唔得，咁咪唔好入去拍囉。」