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娛樂
2025-01-08 18:00:27

張繼聰孖妻女拍廣告 囡囡Kakaball食蛋糕最開心

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Kakaball最愛食蛋糕，愈多愈開心。

Kakaball最愛食蛋糕，愈多愈開心。

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張繼聰、謝安琪(Kay)和愛女張靖(Kakaball)日前為保險產品拍攝廣告，今次更加入魏浚笙(Jeffrey )及潘燦良，兩人分別飾演表舅父及三舅公。Kakaball活潑好動，拍攝時歡笑聲不斷，張繼聰表示：「很開心可以全家人一起拍攝廣告，之前與團隊合作無間，Kakaball這次更加投入狀態又好。最難忘是廣告中有一座巨型的英式下午茶道具，Kakaball因為劇情需要食好多次蛋糕，她之後靜靜告訴我，這是她拍攝期間最開心的事情。」

阿聰表示難得與家人合作廣告。

Jeffrey拍攝前每日要操3堂。

Jeffrey拍攝前每日要操3堂。

Jeffrey開工前操fit

導演大讚Jeffrey非常敬業，對於動作難度較高的鏡頭都很快拍好。Jeffrey表示：「為求拍好效果，拍攝前一個星期，每天操練三小時，戒掉所有澱粉質，只吃水煮食物。」他續指：「其實平時較易水腫，飲食要嚴格控制。剛出道時不慣，習慣後發覺對身體有很大的正面影響。如不堅持健康的習慣，很難應付日常工作。藝人這職業對體能要求高，狀態稍差都難以應付。」另外，Jeffrey表示拍攝時可向前輩潘燦良取「戲經」，非常開心。

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潘燦良首次與Jeffrey合作就以「父子檔」出現幕前，他表示合作過程愉快。「Jeffrey的工作態度認真，他表示對舞台劇有興趣，我也希望與Jeffrey有其他機會合作。」對於投資心得，潘燦良表示：「藝人收入不是打工仔以月薪計，所以更需要良好的財務規劃。我偏向於『預早規劃』類型，身邊有不少朋友開始計劃財富傳承。

潘燦良向Jeffrey傳受戲經。

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