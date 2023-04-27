張繼聰孖白只拍《盜月者》感覺如愛火重燃 「登神CP」為之側目

張繼聰與白只偕MIRROR成員姜濤、呂爵安(Edan)和盧瀚霆(Anson Lo)今日(27日)出席英皇新片《盜月者》的開鏡儀式，兩人自2017年的《今晚打喪屍》後再度合作，在戲中分飾「大賊」和「渠王」，兩人是專業的不法人士，全套戲都朝夕相對，張繼聰興奮表示，非常開心，可以一齊去日本拍戲，他形容，兩人在片場的親密程度，連「登神CP」都自愧不如，「就似結婚耐咗，一齊去旅行，感覺如愛火重燃，我哋喺片場嘅親密關係，令人為之側目，連Edan和Anson Lo都好奇點解我哋成日兩個自己笑。」

失落金像獎 贏得鼓勵 白只補充說，其實兩人經常見面訴苦閒聊，但今次就可以盡情討論劇本和角色，阿聰認真表示，再次合作仍然默契十足，感覺好爽。問到太太謝安琪有否呷醋，阿聰笑言，「你唔主動問就會安全啲，亦唔建議其他人問，我哋也是專心工作，當然也有多留幾日駕電單車。」被問到失落金像獎的心情，張繼聰反表示，心態上是贏了，因為收到很多朋友的支持和鼓勵，惟有日後繼續努力，笑言要多多請教曾獲金像獎最佳新演員和最佳男配角的白只，白只反過來大讚阿聰演得出色，兩兄弟互笠高帽。