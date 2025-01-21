張繼聰新作《金童》爆肌登場 演過氣拳手挑戰體能極限 (有片)

張繼聰為2025年擔正電影《金童》挑戰體能極限，成功操肌圓夢，其新作先導預告曝光，曬肌渾身激發正能量。《金童》預告開首一幕又一幕拳擊訓練、擂台上連場激戰，爆肌上陣的阿聰，臉上戰績累累，有備而戰，儘管被對手擊倒，但仍憑着信念和堅持到最後，正如他在預告中所言：「邊個理由夠厚？就可以撐到最後！」戲中飾演過氣天才拳手「金童」的阿聰，為了今次演出無論戲內、戲外所下的苦功，足以夠料寫一本血淚史。

張繼聰透露已將整個艱辛的鍛鍊過程拍攝下來，稍後便會公開這輯有血有淚的紀錄片，讓大家知道「金童」之路如何鍊成。人生總會有任性的時候，阿聰這次的「任性」完全超出自己預算之內，他仍有不可置信的說：「現在回想起當日的自己，也覺得瘋狂。電影開拍前的一段漫長日子，已經開始給自己特訓，連出埠拍戲也有教練跟身，即使拍了一整個通宵戲，其他人在收工休息，我仍在不停訓練，無論飲食、體能上都給自己刻苦的鍛鍊，所做的一切都好像跟自己作對！為了這個《金童》角色，我真的可以去到很盡，盡到自己也不能相信！」阿聰甚至透露試過練到身體上所承受的痛楚，讓他感覺好像被人打了他一頓又一頓。但信念戰勝一切，正如電影想要帶出的訊息一樣「邊個理由夠厚？就可以撐到最後！」也正正是阿聰演活了《金童》的原因，及所要達到的另一個人生目標，為2025年帶出個人正能量的第一彈，讓大家拭目以待。