張繼聰新歌記載3年走出困惑的心路 從「硬食」煉出將快樂化果為因的心法

張繼聰今年回歸樂壇，繼《末日先鋒》後，推出走出傷感後重新灌錄的《一個人的武林》，跟歌迷分享一場「硬食」修煉。面對艱難世事，他坦言曾感沮喪，當一些痛苦無可避免，亦沒法解決，只能硬著頭皮去承受，歷過困惑的他煉出將快樂化果為因的心態。

張繼聰在幾年前已寫好《一個人的武林》，兩年前已錄好，但當時他正經歷人生艱難日子，仍未走出傷感，故未有推出。至今年張繼聰心態放開了，請填詞人小克修改歌詞，經重新編曲後再度錄音才推出。張繼聰剖白，「這幾年經歷過一道很困難的人生課題，曾經令我沮喪，但也令我明白人生中一些痛苦，是無可避免，亦沒有任何解決方法，你只能硬著頭皮去承受，而這個『硬食』的過程，是一個信念的考驗：即使被受指責，你仍能相信自己嗎？」他形容這過程猶如劍客獨自在竹林修行，「鬥的是自己修為，如何能在經歷一些苦澀後，仍能豪邁地走下去。」沒有腥風血雨，刀光劍影，最後要贏的是自己，戰勝自己的軟弱，從不開心之中走出來。

不惑的能放能收

步入四十不惑的張繼聰認為，成熟的好處是能放能收，不同年青時，很多情緒和很多事情都自覺不受控制，能放未必能收，懂收又未必懂放，現在感到自己找到一種平衡，「從前的快樂是一個結果，因為一些事發生，所以我快樂；現在快樂對是一個原因，因為我快樂所以我看很多事情都很正面，這就是我在自己的武林中修煉了幾年的功夫。」

「佬味」十足

再度與相識近20年的填詞人小克合作，張繼聰自覺與對方的世界和宇宙觀看法相近，彼此曾參與對方人生中重要的經歷，很多事情不用說都互相了解，「我總是將一些很籠統的題材，即一個大致方向告訴小克，他就會為我度身訂造一個很好的角度去演繹這些想法。」從歌詞與編曲都著重男人味，張繼聰笑言新歌長逾5分鐘，復古的編曲結構，很不符合這個年代，其中兩段結他由監製Goro高佬 (黃曉暉)，以及合作多年的崔展鴻的獨奏，。