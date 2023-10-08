熱門搜尋:
陳凱港 以巴衝突 曾憲哲 Lolly Talk 江偉 施政報告2023 大閘蟹2023 網上熱話 美國冒險樂園 流感 天氣 AIRSIDE 鍾培生 綠色債券 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-10-08 17:33:22

張繼聰昅實謝安琪惹囡囡嘟嘴投訴 林雪chok樣被讚型過朝偉

分享：
阿聰的太太謝安琪(Kay)及女兒張靖(Kakaball)更首次同框三口子拍廣告片

阿聰的太太謝安琪(Kay)及女兒張靖(Kakaball)更首次三口子同框拍廣告片。

張繼聰及林雪兩大好戲之人強勢合體拍廣告片，齊齊大發笑彈。阿聰的太太謝安琪(Kay)及女兒張靖(Kakaball)更首次驚喜同框，發放「爆炸性彩蛋」。阿聰與林雪在片中齊齊化身的士司機，前者是造型貼地的「車牌8869」慘淡聰，後者則是「車牌9394Tony Lam，當Kay配以女神風登場，截的士到九龍灣時，阿聰不禁「牛咁眼」凝視美女客人，惹來Kakaball舉手投訴，並說：「你再看的話，我便告訴我爸爸！」更嘟嘴叉腰扮嬲，可愛程度爆燈。

Ad Block
張繼聰「牛咁眼」遠遠望實女神謝安琪。 謝安琪以女神造型登場。 囡囡KakaBall不滿阿聰望著謝安琪。

林雪講譚仔話無難度

阿聰遇上林雪必有笑料，當林雪「吹雞」要去搵「Tammy」，阿聰即「跟操」，林雪罕有地西裝畢挺Chok爆現身，十足十梁朝偉在韓國人氣女團New Jeans新歌MV的表情，阿聰看到林雪Chok出『朝偉樣』，亦不禁說句：「偉仔也不夠你有型呢！」其實林雪的西裝Look只限上半身，下半身則是司機大哥最愛的短褲配人字拖，他高呼拍譚仔廣告很好玩，「今次造型及對白均相當搞笑外，更令我有機會跟偉仔『一較高下』，哈哈！最驚喜是Tammy(真譚仔姐姐)演技一流，表情到位，而且譚仔話對我來說零難度，因為觀眾也覺得我的口音跟譚仔話有點相似，拍攝時就像跟同鄉談天一樣，很有歸屬感。」

林雪罕有地西裝畢挺Chok爆現身。 林雪被張繼聰指眼神型過梁朝偉。 林雪上身西裝畢挺，下身卻是短褲配人字拖。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受