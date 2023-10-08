張繼聰昅實謝安琪惹囡囡嘟嘴投訴 林雪chok樣被讚型過朝偉

張繼聰及林雪兩大好戲之人強勢合體拍廣告片，齊齊大發笑彈。阿聰的太太謝安琪(Kay)及女兒張靖(Kakaball)更首次驚喜同框，發放「爆炸性彩蛋」。阿聰與林雪在片中齊齊化身的士司機，前者是造型貼地的「車牌8869」慘淡聰，後者則是「車牌9394」Tony Lam，當Kay配以女神風登場，截的士到九龍灣時，阿聰不禁「牛咁眼」凝視美女客人，惹來Kakaball舉手投訴，並說：「你再看的話，我便告訴我爸爸！」更嘟嘴叉腰扮嬲，可愛程度爆燈。

林雪講譚仔話無難度

阿聰遇上林雪必有笑料，當林雪「吹雞」要去搵「Tammy」，阿聰即「跟操」，林雪罕有地西裝畢挺Chok爆現身，十足十梁朝偉在韓國人氣女團New Jeans新歌MV的表情，阿聰看到林雪Chok出『朝偉樣』，亦不禁說句：「偉仔也不夠你有型呢！」其實林雪的西裝Look只限上半身，下半身則是司機大哥最愛的短褲配人字拖，他高呼拍譚仔廣告很好玩，「今次造型及對白均相當搞笑外，更令我有機會跟偉仔『一較高下』，哈哈！最驚喜是Tammy(真譚仔姐姐)演技一流，表情到位，而且譚仔話對我來說零難度，因為觀眾也覺得我的口音跟譚仔話有點相似，拍攝時就像跟同鄉談天一樣，很有歸屬感。」