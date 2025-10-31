張繼聰聽盡冷言冷語 《金童》紀錄片首度曝光

張繼聰花6年心血，包辦創作、演出並後期製作的電影《金童》上映有期，一段約15分鐘輯錄了張繼聰從39歲開始，花了兩年時間地獄式特訓的的紀錄片首度曝光。 這一切的過程雖然感到艱辛，但張繼聰無怨無悔的說：「個天要俾好多考驗我，我40歲前要專心完成一件事，為夢想而努力。健身、學拳、不同嘅體能訓練，我完全作好心理準備，我為自己曾經做過的一切感到驕傲！」為了成為75公斤的拳手，阿聰的背後有賴兩位出色的軍師幫他一把，分別是健美界得獎無數的高人Brenda、國際級拳手曹星如。經過一段艱苦日子的訓練後，兩人對阿聰堅毅、不屈不撓、不放棄的精神，高度讚賞。

衣食住行變化大 當日阿聰作出這決定之後，無論衣食住行都有了很大的變化，不僅帶來了很多的不便，就連演出的機會也錯失了！因為身形的變化，阿聰在衣着上只能夠穿運動衫，而且由大碼穿到加大碼、加加大碼。食方面更淡而無味，接近拍攝階段，每天看似有不同的配搭，但其實就只有白烚薯仔、番薯、白飯，每次開工放飯，阿聰只能夠用鼻子大力索一索工作人員手上放滿餸菜的開工飯盒，以滿足自己的口感和味蕾。身形日復日的曝漲，一下子變了一座雪櫃超級健碩，連廣告客戶和電影導演也叫他減肥後才來演出、甚至聽到身邊有人不時形容他變了一隻豬般肥，一切有口難言，更多不堪入耳的說話也聽過，但為了追求這個夢想，事前也作好了一切心理準備。