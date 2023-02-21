張繼聰與女神再合作 林明禎學粵語鬧笑話：我有好靚嘅籮柚

威士忌品牌The Singleton近日邀請了兩對圈中好友拍攝宣傳片，包括是《飯戲攻心》拍檔張繼聰、林明禎，以及彭秀慧跟岑珈其，四人在短片中大玩品牌推出的Sip or Speak卡牌遊戲，小酌之間分享不為人知的小秘聞及大談愛情觀，發掘對方內心世界的真性情，短片分別在2月20日、3月6日及3月13日品牌的社交平台上公開。

自爆被老婆收兵

張繼聰跟林明禎齊齊大玩卡牌遊戲，兩人一邊摸酒杯底，一邊分享愛情故事。其中一條「辛辣卡牌」問到張繼聰遇過最轟烈的愛情時，他即場放閃表示：「自己與老婆謝安琪的愛情當年轟動娛樂圈，當然是最轟烈，Kay很懂得把自己『吊高嚟賣』，經常對我說仍未成功抱得美人歸，當我是『兵』，令我17年來長期都很緊張。」拍攝當日， 阿聰更隔空傳情，說Kay是自己的完美情人，羨煞旁人。明禎亦向他透露：「自己以前都想要偶像劇般轟轟烈烈的愛情，不過現在最盼望的反而是想要一段能讓自己成長的愛情，希望兩人相處時能得到內心層面的自由，可以一起瘋狂、在一起甚麼都不害怕，那就是最好的伴侶。」兩人邊玩遊戲邊碰杯享受威士忌，張繼聰更開金口即場教明禎唱自家情歌《彈弓手》，好學的明禎僅僅聽了兩三次就能唱出副歌，阿聰都大讚對方厲害。明禎目前集中在港發展，張繼聰稱讚對方：「明禎是一個好努力的藝人，合作過後發現她有很強的親和力。」而明禎則表示要向阿聰學習如何有用不盡的體力，覺得對方就如Ironman，有他在都不會覺得累。