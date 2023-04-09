張繼聰貼17歲舊照 抒發入圍金像獎心情：真係好難平常心

張繼聰憑電影《窄路微塵》及《飯戲攻心》分別入圍今年「第41屆香港電影金像獎」的最佳男主角及男配角，頒獎禮將於4月16日晚上在香港文化中心大劇院舉行。昨日張繼聰貼出一張1997年，17歲時入演藝學院的照片，除透露當年立志要做個出色的表演者，對下星期舉行的金像獎頒獎禮亦寫下感受。

張繼聰憶述當年第一次參加學校的舞台劇製作，不是做演員，而是做舞台助理，坦言非常辛苦到飛起，所以到今日，他都對身邊嘅每一位工作人員，都抱住超級感恩的心。他又讚嘆表演者的偉大：「由果時開始，我就同自己講『幾艱難都好，我一定要做個出色嘅表演者』，眨吓眼，就過咗26年….唔肯定我做唔做到一個出色嘅表現者，不過肯定嘅係，原來真係好艱難，瞇埋眼，諗起依26年，為咗成為一個表演者，行過嘅每一步，捱過嘅每一刻，仲有，無數咁多次同自己講『聰，你得㗎，你仲有半滴㗎，頂埋佢』，諗番起一路以嚟嘅所有…原來真係會控制唔到條淚腺。」他更非常感恩到咗43歲的今日，仍然是一個表演者，真係越嚟越覺得好彩 ，所以唯有更加努力。

對於首度入圍「金像獎」男主角，張繼聰坦言心情緊張:「原來下個禮拜金像獎，真係好難平常心，我份人都算好chill，都真係有少少緊張，赢輸，真係唔係重點，重點係佢硬係未到，梗係唔知點咁，不過咁，可以去到呢一步，都算係咁啦的。一於嘆盡佢！唔係咩吖？」最後，他對當年17歲的自己說：「我冇辜負你嘅演員夢，會繼續劈落去。」