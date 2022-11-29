張繼聰開騷嚴禁男神女神上台搶風頭 最驚囡囡睇到扭眼瞓

張繼聰將於12月1日(周四)在麥花臣場館舉行《Welcome to route 37》演唱會，向來人緣極佳的阿聰，曾與不少男神女神合作，單是《季前賽》已跟姜濤、呂爵安、邱士縉、郭嘉駿等MIRROR、ERROR成員合作，還有《飯戲攻心》的黃子華、鄧麗欣和林明禎等，不過他事先聲明不想被搶風頭，「我想焦點落喺我自己身上，所以會用鐵鏈鎖住佢哋唔俾佢哋上台。」至於太太謝安琪與子女當然會捧場，不過阿聰心情就好矛盾，「其實囡囡未睇過我做騷，希望佢會享受，因為小朋友鍾唔鍾意好直接，我怕佢扭眼瞓就弊喇。不過如果佢睇得興奮撐足全場，第二日都要準時起身返學，唔想影響佢嘅學業！」

個唱不騷肌

近日阿聰密鑼緊鼓綵排，早前雖因確診而押後個唱，反而有更充裕時間練歌，並重聽之前綵排的聲帶，可作開騷前檢討，如今更為淡定，「我呢啲限量型嘅歌手，真係唔知幾時會再搞騷，所以令每張門票更顯珍貴。依家係好享受一啲都唔緊張，臨上台就唔知。」阿聰自言歌影視都有涉足，有很多圈中人捧場，搞到一身飛債，「主辦方要用『五餅二魚』方式搵門票比我。」身型fit爆的阿聰表示，今次個唱不會騷肌肉，揚言叫樂迷留意歌衫：「有一條百幾年嘅古董銀器，仲猛過啲百幾萬首飾啦！我想大家入場好似萬聖節咁，著古裝、著唐裝都唔怕。而剛剛我有另一架70年電單車巳辦妥晒手續，呢次都會展出比大家欣賞，大家睇好喇唔好用手掂！」