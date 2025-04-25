張繼聰首個紋身係「KAY」欣賞謝安琪音樂事業成功

張繼聰、魏浚笙(Jeffrey)、何啟華(Dee)、林家熙(Locker)等今日出席「第四十三屆香港電影金像奬」入台拜神儀式，祈求金像獎進行順利。張繼聰早前領養了一隻小狗，他指該品種長大之後，比較大型，而自己屋企的環境比較合適，笑謂自己能屈能伸，可以騰出一些位置。他表示小狗昨天才來家，與太太整晚忙於照顧，感覺像湊初生BB的感覺。

提到謝安琪入行20周年是不是有一連串活動，阿聰表示不想透露太多，「我費事穿咗呀，佢啲歌迷呢而家係釘到實佢一舉一動，等佢留返自己交代啦。我都覺得好有意義，入咗行20年，作為歌手，我都好其實都好欣賞佢、佩服佢，畢竟佢都喺音樂事業上算係好勁，依家佢用另一個心態做自己鍾意嘅嘢。」

Jeffrey剛度過他的27歲生日，可惜發燒收場，他表示幸好只是燒半日，更搞笑稱可以生高些。至於生日願望，他希望大家都有戲拍，搵多些錢，大家開開心心。早前Tyson Yoshi舉行簽名會，遇到有女fans要求在她們的胸甫上簽名，問到Jeffrey是否接受，他表示可以，而阿聰聞言笑謂︰「刻落去啦！哈哈！(你點睇？)唔關我事，我呢啲係上一代，留俾下一代。(你都會有後生fans？)唔會啦，我簽完嗰度又要簽其他文件㗎啦，好危險。」

談到如果有fans在自己身上紋上偶像的名字或樣子，阿聰說︰「我唔鼓勵囉，即係如果女仔要紋身真係要考慮清楚，就算要紋都要紋自己爸爸個名先。」問到如女兒日後大個要紋另一男仔的名字，他表示會從小教育她，就算要紋身同樣都是先紋爸爸名先，再紋偶像名字。他又談到自己第一個紋身是老婆的名字，當時有紋身師傅問是否考慮清楚，他稱當時的回覆是「唔紋呢個名，之後個啲唔使紋！但真係唔好亂咁紋身！」