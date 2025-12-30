張繼聰《金童》破千萬票房：終睇到美麗日出 《逆轉上半場》小演員謝票掀風波

兩部熱血運動題材電影《逆轉上半場》與《金童》早前聯合謝票，《金童》張繼聰與《逆》片導演黃柏基、演員陳湛文、單焯翹與譚峻然參與，發揮香港電影團結精神。而《金童》更已衝破千萬票房，張繼聰在社交平台發感謝文，「一開始就係一條大斜路，條路幾難行，我哋都有講有笑，一步一步行上去，終於俾我哋睇到最美麗嘅日出，最開心係證明一樣嘢，Follow my highest excitement，呢個唔係口號，我用我嘅人生去實踐，生命會帶我去我本應要去到嘅地方，需要嘅嘢，一樣都唔會缺少 ，沿途嘅每一位，你哋嘅鼓勵，你哋嘅笑容，你哋對我嘅支持，先至係我最大嘅禮物。」直言電影巿道不景，多謝團隊和觀眾支持，「香港電影因為有你哋，先可以一直行落去。」

最低限度有梁雍婷

不過，由梁詠琪、陳湛文、凌文龍、梁雍婷、朱栢康、聯同一班愛好足球的小演員主演的《逆》片，卻發生謝票風波，因主角梁詠琪回到西班牙夫家過聖誕節，周未只有謝票只有導演及小演員，有網民在社交平台上載導演黃柏基與3名小演員到戲院謝票的照片，寫道：「唔係想投訴，但呢套戲少人睇真係自己拎嚟，謝票場搵班冇人識嘅小朋友出嚟，究竟為咩？」表示如果有梁詠琪或最低限度有梁雍婷，認為套戲不是差，但觀眾少，宣傳策略完全錯，謝票陣容零吸引。該網民稱無意指摘謝票的小朋友，只是他們無人認識。

小演員自責「好失禮」

導演黃柏基發文表示尊重評論，但希望體會小演員的用心，不要造成壓力，「得悉小演員在閱讀相關帖文後，自責『出嚟謝票好失禮』，知道觀眾對謝票場安排有不同期望，亦尊重外界對宣傳策略的評論，但同時希望大家理解，出席謝票的小演員同樣是用心完成作品的一分子。小演員本身亦是重要角色，演員謝票並非單純工作，而是希望親身聽取觀眾觀後感，從中吸取經驗與學習，希望外界多一分體諒，避免小演員造成心理壓力」。

