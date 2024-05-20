張致恒一家又為錢愁 雯雯鬧完Steven急搵即日出糧散工

張致恒與太太區燕雯曾表示只要工人姐姐到埗，他們便可以有人外出打工。不過，他們的經濟情況似乎未有改變過，連日來雯雯又出po表示沒錢及鬧老公不工作。由於他們過往要求網民「幫手」前，都是用差不多技倆，因此有網民表示已見怪不怪。

雯雯早前出PO稱「既然世界不容納，倒不如離開」，今日又出PO指老公好吃懶做︰「屋企面臨咁大問題，每日只識瞓同屙，我使唔使賣身養埋你？到底你喺呢個世界生存為乜？」、「就嚟冇屋住，夠膽死同我講我瞓多陣姐，每日冇貢獻，有飯咪食，有屎咪屙，有覺咪瞓，每次個老婆都解決到，就乜都唔理，我唔會出嚟做嘢養你，如果我係你做人仲有少少尊嚴就消失！」

張致恒之後又急急在社交平台出po補鑊，問有沒有即日出糧的炒散工作。由於張致恒近乎沒有一份工返得長，有網民建議雯雯出來工作，而張致恒則負責湊B可能比較好，但也有網民指雯雯過去也有搞網店，但都是三分熱度，形容他們「物以類聚」。