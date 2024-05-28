張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）經常於網上呻窮，雯雯亦透露老公張致恒藉口多多唔去見工。終於，張致恒日前得到內地登台機會，獻唱Boyz代表作《死性不改》及《La La 世界》。難得雯雯罕見出PO力撐張致恒，直言：「佢依家每日肯工作，仲肯生存，想重新開始，咁點解唔可以比佢行？」，又詢問網民有無小朋友暑期班推介，未知係咪已還清債務。
網民力撐張致恒登台賺錢
張致恒上周五被廣州某酒吧邀請登台演出，一身牛仔造型嘅佢甫抵達酒吧，已獲大會安排拉炮歡迎並到大佈景板上簽名。正式演出時，台下粉絲高舉應援牌，張致恒則邊唱邊跳BOYZ嘅經典歌《La La世界》及《死性不改》，全場氣氛高漲，更有男粉絲上台獻花及靠近講耳邊話，相當受歡迎。
張致恒內地登台影片引起網民熱議，不過今次網民就傾向支持張致恒：「肯開工算好啦，俾條生路」、「早就應該咁做，唔知佢點解返垃圾工，佢去大陸d細商場登吓台一次至少幾千人仔啦」、「都留點口德吧，他也要賺錢養小朋友」、「笑唔怕，最緊要有錢又唔辛苦，希望佢勤力啲，長登台長有」、「咁咪幾好，收平D，做多幾場，好過而家咁樣啦」等等。
雯雯力撐老公想重新開始
有媒體報道張致恒登台一事，以「超霉藝人」形容張致恒，令雯雯將其截圖上載於IG限時動態反擊，表示點解唔可以畀條路嚟行：「每日有工作，開始解決緊問題，唔通又要日日好高調放出黎話你知」、「比條路人行其實會唔會比逼死一個人更加有意義？」、「其實有工作搵下錢生活，又要比你哋寫到咁，其實你地內心係諗咩，係咪真係全家消失，你地呢班人就最開心」
雯雯又直言呢個係一個好開始：「衰係佢衰，但佢仲肯堅持搵錢比屋企，點解唔比條路佢行，繼續笑繼續踏，你地真係咁開心？之後我唔知，雖然係遲咗啲，但至少個仔生日，佢靠自己工作搵到錢，同到佢簡單慶祝，我已經覺得係好開始」。雯雯續於IG表態撐老公︰「我係成日發顛，成日鬧成日踩，當時佢的確係廢，但佢宜家每日肯工作，仲肯生存，想重新開始，咁點解唔可以比佢行？人可以好脆弱，唔通真係要逼死？」 另外，雯雯再將網民與佢嘅私訊對話分享，網民直言雯雯講嘢一時一樣：「一時又話無就食同訓，一時又話佢每日都工作」，雯雯就回覆對方指：「地球每日都轉緊，世界每日都變緊，人每日亦向前行緊。」
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈