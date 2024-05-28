張致恒內地登台唱死性不改及La La 世界 雯雯激罕IG出PO力撐

張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）經常於網上呻窮，雯雯亦透露老公張致恒藉口多多唔去見工。終於，張致恒日前得到內地登台機會，獻唱Boyz代表作《死性不改》及《La La 世界》。難得雯雯罕見出PO力撐張致恒，直言：「佢依家每日肯工作，仲肯生存，想重新開始，咁點解唔可以比佢行？」，又詢問網民有無小朋友暑期班推介，未知係咪已還清債務。

網民力撐張致恒登台賺錢 張致恒上周五被廣州某酒吧邀請登台演出，一身牛仔造型嘅佢甫抵達酒吧，已獲大會安排拉炮歡迎並到大佈景板上簽名。正式演出時，台下粉絲高舉應援牌，張致恒則邊唱邊跳BOYZ嘅經典歌《La La世界》及《死性不改》，全場氣氛高漲，更有男粉絲上台獻花及靠近講耳邊話，相當受歡迎。 張致恒內地登台影片引起網民熱議，不過今次網民就傾向支持張致恒：「肯開工算好啦，俾條生路」、「早就應該咁做，唔知佢點解返垃圾工，佢去大陸d細商場登吓台一次至少幾千人仔啦」、「都留點口德吧，他也要賺錢養小朋友」、「笑唔怕，最緊要有錢又唔辛苦，希望佢勤力啲，長登台長有」、「咁咪幾好，收平D，做多幾場，好過而家咁樣啦」等等。