張致恒再次出QR code籌旗 稱「已經諗唔到辦法」遭網民鬧爆

張致恒(Steven)與太太區燕雯一家經常呻窮，今日(16日)雯雯稱屋企已經斷電，不少網民估計張氏一家很快又要貼QR code求善長仁翁幫忙。及至晚上七時許，Steven在其IG貼出QR code，再度呼籲大家幫手，並稱「已經諗唔到辦法」、「求助」，同時又打上「十個鐘頭」，估計是指他屋企已停電10小時。雯雯則於下午曾出po，聲稱電話快將熄機。

有網民重提早前Steven出QR code時的留言，表示過多幾個月會回復正常，直斥他從未正視過家庭經濟問題，更有人對他貼QR code等收錢的方法感到可恥︰「依家覺得嗰啲吃飯黨喺街問人攞錢都有骨氣過你」。有網民亦指香港太多人同情心泛濫，變相助長Steven一家長期網上行乞的問題，指Steven及雯雯擅用香港人的同情心，打工只是口號，「貼個code就乞到 點解要打工？」並形容他們已經由「離婚KOL」變做「丐幫界KOL」。

網民質疑扮慘

此外，有多位網民聲稱曾在餐廳遇過Steven一家，而且叫滿一桌食物，驟眼看並非如他們形容般貧窮。早前雯雯亦公開自己一家幾口的午餐及晚餐餸菜，有網民坦言是很正常家庭的伙食，相比電視台播出的窮苦家庭吃得更好。

估計拖欠電費3個月或以上

根據中電資料顯示，逾期電費徵收5%的附加費，在個別情況下，拖欠電費可導致電力暫時停止供應，而中電在斷停前會先書面通知，再以電話跟客戶聯絡，估計他們已拖欠近3個月電費，在多次被追數之下，仍未繳付費用而遭電力公司停止供電。