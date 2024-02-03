張致恒反擊莊韻澄「冇同任何人求過婚」 望解決財務問題與雯雯補擺喜酒

莊韻澄早前接受田蕊妮的網台節目《港女萬歲》訪問，節目中她除了大談自己的首段婚姻，更提到跟張致恒（Steven)拍拖時的事。莊韻澄自言每次拍拖都會視對方為結婚對象，唯獨Steven不行，覺得對方完全靠不住，她說︰「佢有求過婚，但佢真係好靠唔住，我唔想做離婚KOL，我好似可以預視到，惟獨佢我係唔得。」更踢爆Steven趁她不在家時，帶不同女伴回家。

今日(3日) Steven 便在社交網澄清自己冇同任何人求過婚，並謂還清債務後，好想與老婆雯雯補擺酒兼影婚紗相，他寫道：「我想澄清返一樣嘢，我冇同任何人求過婚，我其中一個最遺憾嘅亦都係呢一樣嘢，我連我老婆都冇求婚，當年因為我嘅貪玩，令到結婚本來係一件美好嘅事，最後搞到草草了事結咗婚就算，雖然大家睇落去呢一段婚姻好似好兒戲，我亦都有好多地方係做得唔好令到老婆成日都嬲，所以呢件事一直都記咗喺心裏面，一直都好想日缺（解決）曬所有財務危機，就好好咁樣擺返個酒，影返靚靚嘅婚紗相，咁就 perfect喇！」。