張致恒囝囝確診自閉兼過度活躍症 雯雯盼請到姐姐抽身工作

張致恒與區燕雯不時離離合合，又要債務纍纍，每次工作又要三分鐘熱度，早前吳浩康亦隔空向阿嫂呼籲不要再「公開搞佢，俾啲空間佢搵下食」。今日雯雯就出文表示自己醒覺，而醒覺的原因並不是吳浩康的呼籲，而是家庭出了很多問題，包括有親人患癌，愛犬身體出狀況，以及其中一個兒子確診自閉兼過度活躍症。

雯雯於今日凌晨時份以黑底白字寫下自己踏入2024年的經歷，她用相當不幸去形容︰「最錫我嘅親人不幸患上癌症，再有兩個（隻）狗狗痾血、心臟+肝+胰臟炎，再有一個小朋友確診autism plus hyperactivity。坦白講照顧呢類小朋友，無論係身心情緒都係好大嘅學習，我一個人真係冇能力，同一時間可以照顧到四個小朋友應該話可以照顧到，但係會有一定嘅危險。」 她透露其中一子早前跌爆耳仔求醫，醫生著她有心理準備一年去急症室幾次，「依家每一日面對佢嘅行為、情緒，都係一個好大嘅挑戰。同時因為屋企其他嘅小朋友仲好細，亦都會受到影響，我哋亦都要好努力學習點樣可以得到一個平衡。她稱2023年是壓力接近爆煲的一年，明言「心裏面確確實實真係想離婚，亦都不斷爆出唔同嘅情緒（不斷流出大家所講嘅笑話），連我自己都覺得我自己有精神問題，經常性會出現一個惡魔叫我帶埋小朋友離開呢個世界，就可以得到解脫。」

及後她多謝張致恒一直學習如何照顧小朋友，她說︰「發生咗咁多事，好現實，咁話俾自己知兩夫妻已經唔係兩個人嘅事，要照顧好佢哋一定要兩個齊心，冇咗是但一個根本係冇可能做到。 呢段時間我好多謝stevencheung都不斷學習點樣照顧好小朋友，亦都實實在在多謝你同我一齊面對全世界嘅責罵（話我哋只係識借錢，又唔自己出去做嘢）。當中嘅難處，只要我哋先會明白。我哋唯一嘅共識就係做多兩份工，請一個姐姐去幫手。咁樣我哋其中一個先可以完完全全抽身出去賺錢，大前提係要姐姐實實在在到咗，我哋先可以出到呢個門口工作，好慶幸仲有唔夠兩個月時間，姐姐嚟到我哋就可以重生，終於可以靠自己唔需要再求別人嘅幫忙。」