張致恒太太雯雯澄清冇賣A貨 坦言公道自在人心︰畀條生路我行

張致恒(Steven)與太太區燕雯結婚4年多屢傳離婚，二人關係時好時壞，至於他們的經濟狀況亦成為大家茶餘飯後的話題。曾揚言為自己及3個兒子未來找出路的雯雯，早前除開設網上商店售賣寵物零食外，日前再宣布開網店賣童裝及嬰兒用品，而老公Steven亦有火速追蹤專頁，惟近日被指其售賣的童裝疑是內地網購的A貨，非韓國貨品。

雯雯今早在社交平台發文澄清寫道︰「有關近日，本人開設網店售賣童裝及嬰兒用品，被傳媒報道有關仿品問題，報道失實。我從香港批發途徑選取的貨品，而且表明貨品來源... 韓國、日本、歐美國家，但傳媒比拼淘寶購物平台來誤導讀者思維，而且本人認為淘寶平台廣大，世界各地產品也有，絕是一個優質嘅購物平台。本人嘅網店明碼價，公道自在人心。（其實淘寶都有韓國人開户口做生意，唔係淨係得中國人，仲有咩國籍嘅賣家我就唔清楚。如果大家知的話，可唔可以分享話我知）」

其後，她再於ig 限時動態貼文叫大家畀條生路她們一家，寫道︰「首先，好多謝大家咁關注！但麻煩大家可唔可以畀條生路我同我屋企行。我都係想搵路靠自己去照顧屋企，唔想求人幫助亦唔想靠人可憐，又可以畀到生活屋企。我依家做嘅一切，賣嘅嘢，對得住自己同支持我嘅人。」