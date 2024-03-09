張致恒家姐攬實關智斌合照如親人 富二代Sean : 你細佬呃咗咁多人

現年39歲的張致恒（Steven）2003年與關智斌（Kenny）組成Boy'z出道，原本2019年9月Boy'z 重組在紅館首度開騷，卻因Steven 疑一腳踏五船的消息傳出後而立即取消，關智斌最終單飛舉行演唱會，日前，關智斌亦坦言跟Steven一直有聯絡，互相問候一下。近年，Steven 與太太區燕雯（雯雯）成為「離婚界KOL」，負面新聞多多欠落周身街數，就連他與家人似乎也關係疏離，反而其胞姐張詠恩（Jan）與關智斌關係依然親密。

張詠恩昨日（9日）在社交網驚喜地大晒與關智斌的合照，相中見二人攬到實，表現老友，並寫道：「好耐無見，難得在工作上碰面，感覺如親人，一切在心中*P.S 衰佬咁鬼fit又靚仔又盛」，網民紛紛大讚二人凍齡有術，但不少人都將焦點落在其胞弟Steven身上：「家姐有冇畀錢細佬？」、「畀多一次機會個細佬，幫吓佢哋一家」，而過去曾公開收到不少Steven債主的短訊及聲音檔案的富二代KOL Sean，亦留言表示：「你細佬呃咗咁多人，害咗咁多人，你依家人真係好嘔心。」