張致恒拒俾小朋友用二手嘢 坦言第3胎係意外諗過結紮

張致恒(Steven)與太太區燕雯(雯雯)由結婚到生小朋友都成為新聞人物，早前二人一度鬧離婚，之後忽然宣布復合兼再添家庭成員。由於Steven負債纍纍，認為他們無視經濟問題而生育，雯雯一度與網民隔空罵戰。
日前夫婦二人攜同大仔接受傳媒訪問，Steven表示第三胎是意外，有考慮過做結紮手街，並透露太太生第三胎時險象環生，曾一度流血過多而要輸血。他表示因為他是公眾人物，而令妻兒受牽連。
Steven感慨家庭開支大
Steven表示有意轉做幕後工作，聲稱與大陸的製作人合作寫劇本，已找到投資者，有待進一步傾談細節，希望早日償還債務。他坦言養小朋友很大壓力，三位小朋友平均兩、三日便飲完一罐奶粉，自己會買最好的東西給小朋友，拒絕二手物品，而衣服及玩具則是三兄弟輪流用。除了照顧三名小朋友外，家中還有工人姐姐及三隻愛犬，雯雯想外出工作幫補家計，但又怕工人姐姐一人難以應付。
輪到孻仔已是三手嘢
不過，網民看過Steven的訪問後，對他拒用二手物品感到反感，認為小朋友大得快，所以朋友轉贈過來而又合身的話，再次穿著也沒有問題，加上又不是要他到垃圾桶執拾衣物，不明白Steven為何不考慮經濟問題而選用二手物品。有網民指他拒用二手物品絕不出奇，因為三個小朋友輪流用，所以到孻仔用的時候，已經是第三手。