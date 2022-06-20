張致恒拒俾小朋友用二手嘢 坦言第3胎係意外諗過結紮

張致恒(Steven)與太太區燕雯(雯雯)由結婚到生小朋友都成為新聞人物，早前二人一度鬧離婚，之後忽然宣布復合兼再添家庭成員。由於Steven負債纍纍，認為他們無視經濟問題而生育，雯雯一度與網民隔空罵戰。

日前夫婦二人攜同大仔接受傳媒訪問，Steven表示第三胎是意外，有考慮過做結紮手街，並透露太太生第三胎時險象環生，曾一度流血過多而要輸血。他表示因為他是公眾人物，而令妻兒受牽連。