張致恒揚言不會離婚 為追女同雯雯不停生？

張致恒(Steven)與太太區燕雯第N次鬧離婚，被網民封為「離婚KOL」。同時，網民認為雯雯製造夫妻不和的現象，純粹是斷絕Steven偷食及換取其他善心人的援助。Steven早前公開「護妻」，為雯雯澄清亂入富二代KOL的直播，他更接受傳媒訪問，大談夫妻關係，更暗示雯雯有第4胎並不是意外。

有網民認為雯雯不停製造單身媽媽的形象，只是為了換取網民的經濟支援。

Steven在訪問中揚言不會離婚，更稱雯雯永遠是她的老婆。他表示曾勸對方勿把家事放上網，但認為太太都是想找渠道發洩，為示尊重決定不干涉對方。他更自言希望「有一仔一女」，過去他亦在另一訪問表示想追女，但對小朋友的性別隨緣，可能雯雯今次再有BB，全因是想追女。不過，有網民批評他們的行為自私，完全無視經濟條件不停生。

Steven表示最好是有一仔一女，如第4胎都是仔，會否再追下去呢？

網民猜測有資產

Steven又提到家中開支每月基本3萬元，所以迫於無耐周圍賒借，自己現時在小食店工作，一周四天，並坦言因為受到負面新聞影響，影響到他面試。他表示曾申請綜援未能成功，但未有透露被拒原因。有網民指Steven與雯雯有工作能力，申請上比較困難，甚至有人認為Steven與雯雯可能本身擁有的資產超過申請上限，因而被拒。

至於他的太太雯雯，早前開設IG會員制，成功吸納了196位粉絲，獲得近萬元收入，而她的舊IG已經清空所有帖文。