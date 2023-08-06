張致恒斥被富二代KOL騷擾 對方出圖還原真相

張致恒(Steven)早前宣布堅持不與太太區燕雯(雯雯)離婚宣言，在訪問中以負責任的男人的形象示人。事隔一排，Steven在IG限時動態上載與富二代網紅Sean Lam的對話截圖，對方離奇傳來一個訊息，內容是「我幫您算咗第四胎都係仔……需要起名改命就有緣再講。」 Steven並言說︰「呢位網紅。。。其實你究竟想點樣呢？不停騷擾我全家，我哋又唔識得你，之前又搵人冒認我老婆嘅IG，而家又唔知喺邊度搵到我老婆電話send嘢嚟騷擾我哋，其實你要得到嘅都得到咗喇，係人都知你係邊個啦，其賈究竟你想點啫？我哋都係養妻活兒揾餐飯啫。」之後又貼出一張在廚房炮製冬菇炆豬肉的照片。

Sean出圖反駁Steven 另一邊廂，Sean在IG限時動態回應Steven的指控，更出示與雯雯的對話，看來並非像Steven口中稱「唔知喺邊度搵到」。Sean否認有找人冒認雯雯的IG帳戶，相反自己的直播就被對方利用宣傳雯雯的收費IG。他說︰「電話號碼是因為他們需要捐款而提供的。」至於他與雯雯的對話，見到雯雯向Sean提供一個收費QR code，付費成功之後，Sean表示已讚好對方的收費IG，要求對方批准以便追蹤，之後再有為雯雯算命的內容，並非像Steven提供的截圖般無厘頭發出。