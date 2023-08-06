張致恒斥被富二代KOL Sean Lam騷擾 對方出圖還原真相

張致恒(Steven)早前宣布堅持不與太太區燕雯(雯雯)離婚宣言，在訪問中以負責任的男人的形象示人。事隔一排，Steven在IG限時動態上載與富二代網紅Sean Lam的對話截圖，對方離奇傳來一個訊息，內容是「我幫您算咗第四胎都係仔……需要起名改命就有緣再講。」

Steven並言說︰「呢位網紅。。。其實你究竟想點樣呢？不停騷擾我全家，我哋又唔識得你，之前又搵人冒認我老婆嘅IG，而家又唔知喺邊度搵到我老婆電話send嘢嚟騷擾我哋，其實你要得到嘅都得到咗喇，係人都知你係邊個啦，其賈究竟你想點啫？我哋都係養妻活兒揾餐飯啫。」之後又貼出一張在廚房炮製冬菇炆豬肉的照片。

另一邊廂，Sean在IG限時動態回應Steven的指控，更出示與雯雯的對話，看來並非像Steven口中稱「唔知喺邊度搵到」。Sean否認有找人冒認雯雯的IG帳戶，相反自己的直播就被對方利用宣傳雯雯的收費IG。他說︰「電話號碼是因為他們需要捐款而提供的。」至於他與雯雯的對話，見到雯雯向Sean提供一個收費QR code，付費成功之後，Sean表示已讚好對方的收費IG，要求對方批准以便追蹤，之後再有為雯雯算命的內容，並非像Steven提供的截圖般無厘頭發出。

雯雯宣布開收費帳號的時候，Sean便付款50元，但最後遭雯雯拒絕，退回50元給他之餘，更封鎖了Sean的ig帳戶，令他大呻做善事慘食檸檬。當時Sean曾在IG story貼出有關對話內容，對比他現在提供的截圖內容，兩者相同，亦即是事件已發生一個月，Steven離奇翻舊帳。

Sean指 張致恒 夫婦搏同情

Sean晚上開直播時，表示對Steven為人失望，又指雯雯不停斥責Steven的行徑奇怪，認為他們兩夫婦只是不停製造夫婦不和現象，搏取大家同情。他說︰「其實佢哋打呢啲嘢唔係呻，而係笑你哋(網民)，等大家同情！大佬！佢哋用緊部電話仲新過我呀！」

他在直播中表示是雯雯提供自己號碼作收費，而非從其他途徑獲得，更斥對方講大話︰「佢(Steven)真係死性不改！佢哋只係網絡玩嘢！」並認為雯雯所指的假帳號極有可能是她自編自導自演，製造話題吸引大家付費。

由於雯雯的收費IG快到截數日，Sean估計Steven在ig限時動態離奇指控他，可能是搏取大家同情以便換取大家繼續課金支持雯雯的收費IG。