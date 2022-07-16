張致恒直播湊仔 諗住5年後再追女

張致恒(Steven)與老婆區燕雯(雯雯)於19年奉子成婚，並育有3個小朋友。Steven由於欠債纍纍 ， 加上其工作量不多，令不少人質疑他如何應付養小朋友的費用、屋租、生活雜費。早前他接受訪問時，更表明小朋友不會用二手物品，令網民認為他不懂節儉。日前他在家中開直播，在1小時的直播中見Steven在家中客廳與兩子一同耍樂，地下舖滿玩具，大仔頗愛黐住爸爸，因而頻頻入鏡，而雯雯就沒有上鏡。

安排兩子明年上學

Steven期間一度抱住三仔跟大家打招呼，他表示細仔間中仍有嘔奶狀況，但身體狀況已經好了很多，他指細仔已習慣了兩個哥哥及愛犬的噪吵聲。他在直播表示因為疫情關係，學校經常停課，因此安排兩位小朋友下年才上學，免得因為學校停課而白交學費。

認EQ打但拒打小朋友

Steven又分享湊細仔的詳情，透露自己無教好瞓。他說︰「湊小朋友係攰，但係一種緣份，好多人點博都博唔到個小朋友出嚟，我就唔知點解走咗三件出嚟。小朋友係我哋嘅財富，要慢慢悉心湊大佢哋，有時好攰而小朋友唔聽話時候，真係好辛苦，個吓嘅火真係會湧上嚟！我忍耐力冇以前咁犀利，以前EQ勁可以頂到，但湊小朋友之後就EQ低好多，但知道一樣嘢，唔可以令佢哋受傷，唔可以因為好嬲而打佢，打到驚你為止。我試過幾次拎起隻手…都係算啦！唔打。」