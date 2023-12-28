張致恒老婆又呻 透露晚上太嘈諗緊報警處理

張致恒與太太區燕雯(雯雯)不時為生活費煩惱，早前Steven及雯雯就先後出po表示沒人幫，雯雯暗示被人迫遷，更謂︰「既然努力過也解決不到，只有認命，既然絕路到盡頭，身心也累了，不如靜靜合埋眼休息，一切就放下，要怎樣就怎樣，一切也完結。累。」有不少網民擔憂雯雯會做傻事，但亦有網民指過去雯雯出完這類帖文之後，很快就會「重新」，並認為熱心網民的行為無助雯雯一家，反而更會令他們只會一味向網民「伸手」，令他們不會正視箇中問題。

雯雯呻完又有重新 亦一如網民所料，雯雯很快又「重新」，更上載跟囝囝在戶外充氣城堡嘉年華耍樂，她留言感謝「有心人」幫手解決問題。早前她亦上載迪士尼門票，稱從IG的媽媽收到給小朋友的迪士尼門票，可以跟小朋友入去看燈飾，Steven亦有出po感謝該名熱心媽媽。 其後雯雯又接到一個護膚廣告，隱約見到她家中掛有聖誕，有網民留言指她似乎有錢過自己，不過雯雯就刪除留言。