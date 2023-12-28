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娛樂
2023-12-28 17:11:20

張致恒老婆又呻 透露晚上太嘈諗緊報警處理

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張致恒兩公婆經常在社交平台呻沒錢。

張致恒與太太區燕雯(雯雯)不時為生活費煩惱，早前Steven及雯雯就先後出po表示沒人幫，雯雯暗示被人迫遷，更謂︰「既然努力過也解決不到，只有認命，既然絕路到盡頭，身心也累了，不如靜靜合埋眼休息，一切就放下，要怎樣就怎樣，一切也完結。累。」有不少網民擔憂雯雯會做傻事，但亦有網民指過去雯雯出完這類帖文之後，很快就會「重新」，並認為熱心網民的行為無助雯雯一家，反而更會令他們只會一味向網民「伸手」，令他們不會正視箇中問題。

雯雯呻完又有重新

亦一如網民所料，雯雯很快又「重新」，更上載跟囝囝在戶外充氣城堡嘉年耍樂，她留言感謝「有心人」幫手解決問題。早前她亦上載迪士尼門票，稱從IG的媽媽收到給小朋友的迪士尼門票，可以跟小朋友入去看燈飾，Steven亦有出po感謝該名熱心媽媽。

其後雯雯又接到一個護膚廣告，隱約見到她家中掛有聖誕，有網民留言指她似乎有錢過自己，不過雯雯就刪除留言。

又呻第二樣

事隔幾日，雯雯於今早又出po，今次抱怨某人持續在晚上發出聲響，更稱會考慮報警處理。內容為︰「宜家唔係支唔支持香港電影嘅問題，而係你直接影響到我屋企嘅生活，完全唔會考慮BB同小朋友要休息，尋晚差不唔多搞到3點，而家11點又嘈，我個仔已經話咩聲好驚，又成日嘈醒兩個細嘅，其實有冇考慮過我哋喺度住緊！同你講幾多次個問題都係一樣喺度！如果再係咁，唯有報警。」

她又寫道︰「我啲狗係特別敏感，少少聲都會吠！朗朗已經唔舒服，仲要唔能夠有足夠休息，你影響到我嘅小朋友我屋企，就已經唔係我善唔善良嘅問題，我唔需要討好任合人，我只係需要保護我嘅屋企！」不過，雯雯未有指明是誰，但估計與老公有關，而這兩則帖文未幾已刪除。Steven過去每日都會打卡標示在上班，但已有個多星期沒有再打卡，未知是否又辭職。

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