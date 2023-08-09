張致恒老婆又長文鬧老公 雯雯宣布結束收費IG

張致恒(Steven)與太太區燕雯(雯雯)近日與富二代網紅Sean Lam隔空過招，Steven更激罕開live，透露自己現時沒有工作，主力在家照顧老婆與小朋友，又呼籲大家付費看雯雯的IG，賣點是看他如何被老婆鬧。由於雯雯亦開始出PO呼籲訂閱的朋友付錢，不禁令人懷疑二人借富二代網紅過橋，讓追蹤她IG的人繼續付費。已現時的追蹤人數計算，雯雯有近萬二元的收入，惟日前她又離奇宣布結束收費帳號。

Sean Lam稱雯雯的收費帳號內容，放負程度比舊有IG高一倍，他亦有展示兩張屬於雯雯收費內容的照片截圖，見到雯雯狂呻Steven「扮嘢」。Sean指雯雯用千字文投訴Steven，內容直斥老公的行徑是她變癲的根源，又鬧Steven對她再一次懷孕從沒悔疚心等等，她又強調自己壓力爆煲，所以要不停「打一啲嘢出嚟去發洩」，又認為自己「我生完我一定會有出路，我唔需要再停留喺度」。

有網民直言雯雯多次長文指控Steven的不是，到後來的結果是再添成員，名符其實的「口裡說不，身體卻很誠實」，亦有感付費IG的行徑是助長他們夫婦惰性，對他們的小朋友的遭如感到同情。不過，雯雯那篇長文最後一段就表示自己承受不到外界評論，所以過埋今個月便會取消，「我希望從此之後，所有嘅人都可以放過。」