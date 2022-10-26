張致恒老婆取消關注老公IG 揭細仔腦出血大仔入學出問題

張致恒(Steven)於19與圈外女友雯雯奉子成婚，現時二人育有三子，惟Steven被揭一腳踏多船，負債纍纍，更曾一度與雯雯鬧離婚。Steven與雯雯的關係時好時壞，一時在網上為老公打氣，一時又會出po放負，近日她與網民玩「你問我答」時，被問到是否取消關注Steven的帳戶，她直認不諱，並留言說︰「佢都唔玩IG，我IG淨係Follow咗我嘅家人」。

雯雯︰ 專注三個仔同狗 雯雯一句「我IG淨係Follow咗我嘅家人」引來大家無限聯想，同時她亦刪除了與Steven的合照，她說︰「想專注返三個仔同埋三隻狗，唔想再咁多話題，以前就話控制唔到自己情緒，而家想淨係專注返喺佢地。」另外，二人的孻仔天朗早前入住兒童醫院，雯雯回覆指天朗因為大便出血及腦有少少出血，因此要送入醫院。