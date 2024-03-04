張致恒老婆暗示工人姐姐就快到 Steven欠債纍纍只需一個原因就請得

張致恒與太太區燕雯先後出文盼網民可以再次伸出援手，解決他們生活困難。早前雯雯透露尚餘一、兩個月時間，工人姐姐便可以到來，並謂「請一個姐姐去幫手，咁樣我哋其中一個先可以完完全全抽身出去賺錢，大前提係要姐姐實實在在到左，我哋先可以出到呢個門口工作，好慶幸仲有唔夠兩個月時間，姐姐嚟到我哋就可以重生，終於可以第自己唔需要再求別人嘅幫助。」

不過，張致恒昨日出po表示自己無力還錢，是因為自己戶口是負數，究竟他是如何請到姐姐呢？根據現行法例，僱主需要年薪不少於港幣18萬元或任職公司在過去三個月發出的薪俸結算書，或能出示證明持有可觀資產的證明，如過去六個月的定期/儲蓄存款結單，結存金額不少於港幣350,000元等。換言之，張致恒如打工獲得收入萬五元以上，要請工人姐姐並不困難。

請姐姐前先俾5位數字

然而，請工人姐姐不只要支付人工，事前還要支付中介費、保險等等。提供僱傭服務的金呂宋有限公司負責人歐先生表示，現時工人姐姐每月薪金是$4,870，另有每年保險，一般由$1,280至$1,580不等。以他公司收的中介費為例，菲傭要$14,800，而印尼姐姐則是$16,800。因此，張致恒請姐姐前，最少要先支付2萬多元，而且還要支付工人姐姐的機票及身體檢查費用。

擔保人出手可請姐姐

他指如僱主沒有收入，難以出示收入、資產證明，仍可以由其家人代請，只需要他們做擔保人便可，有關費用可以由擔保人負責。因此就算僱主負債纍纍，只需有擔保人便可以照請工人。由於有傳張致恒家中第一任工人姐姐是拖糧收場，歐先生稱若僱主無法支付姐姐的薪金，便可以按照勞工法例告僱主。